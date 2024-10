Windpark am Rohrholz: Das ist der aktuelle Stand

Es ist ein Windpark mit vier Windrädern, der da zwischen Buttenwiesen, Ehingen und Kühlenthal entstehen soll – genannt „Bürgerwindpark am Rohrholz“. Nun sind die drei Kommunen erneut im Buttenwiesener Rathaus zusammengekommen, um über das landkreisübergreifende Projekt zwischen Augsburg und Dillingen zu sprechen. Die Pläne schreiten voran. Doch noch immer sind einige Schritte notwendig, um das Vorhaben nach dem Ansinnen der Verantwortlichen 2027 in Betrieb nehmen zu können.

In der gemeinschaftlichen Gemeinderatssitzung in dieser Woche thematisiert wurden Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Dabei handelte es sich bereits um den zweiten Durchgang des Flächennutzungsplans. Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner zufolge konnten mehrheitliche Beschlüsse gefasst und Einwände problemlos abgewogen werden. Vonseiten der Öffentlichkeit seien gar keine Anmerkungen eingegangen.

Bürger können sich in der Riedblickhalle in Buttenwiesen über den Windpark informieren

Kaltner zufolge sei man „sehr froh“, das interkommunale Projekt so zügig voranbringen zu können. Noch seien einige Schritte nötig – er nennt stichpunktartig Baugenehmigung, Finanzierung und Bürgerbeteiligung – und demnach „viel Arbeit“. Dennoch blickt er positiv auf die Laufzeit des Vorhabens. „Unter Vorbehalt“ hoffe man, die vier Windräder in drei Jahren betreiben zu können. Mehr werden es nicht, wie der Buttenwiesener Rathauschef betont. Auch, wenn es da Gerüchte gebe, die anderes behaupten. Die genauen Standorte der vier Anlagen werden mit dem Bauplan erst noch festgelegt.

Damit sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über das Projekt informieren können, findet am Montag, 4. November, eine Infoveranstaltung in der Riedblickhalle in Buttenwiesen statt (Am Heuberg 2). Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Firma GP Joule möchte ins Gespräch kommen und sich „über die Chancen der Windenergie“ für Gemeinde und Bürger austauschen, wie es auf der Einladungskarte heißt. An Infoständen zu unterschiedlichen Themenbereichen stehen Fachleute Frage und Antwort. Um 19 und um 20 Uhr folgen Kurzvorträge rund um das Thema „Wie funktioniert Windenergie?“.