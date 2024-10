Bauen im Wertinger Hochwassergebiet: Möglich oder nicht?

Bereits seit Jahrzehnten hat das Ingenieurbüro Steinbacher Consult aus Neusäß eine Zweigstelle in Wertingen, nämlich in der Alemannenstraße. Nun sind die Verantwortlichen der Firma auf der Suche nach anderen Räumlichkeiten, wollen neu bauen. Infrage kommt ein Grundstück im Gewerbegebiet Am Kaygraben – ausgerechnet in einem Bereich von Wertingen, in dem das Hochwasser im Juni ganz massiv zugeschlagen hat.

