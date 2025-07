Pläne für die Sanierung zweier Schulen im Landkreis schreiten voran

Beide Häuser sind nicht mehr die jüngsten, beide sollen bald generalsaniert und erweitert werden: Der Landkreis Dillingen beschäftigt sich mit dem Zustand der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen und des Albertus-Gymnasiums in Lauingen. In beiden Fällen sollen die Arbeiten möglichst effizient ablaufen. Die Architekten haben dafür ähnliche Ideen, wie die Vorstellung der Vorentwürfe in einer Sitzung des Kreisausschusses nun zeigte.

Die wohl markanteste Veränderung an der Realschule in Wertingen dürfte der angedachte Anbau auf der Südwestseite sein. Jörg Schießler von PARS Architekten stellt sich einen Flachdachbau mit zwei Geschossen vor, in dem bis zu acht Unterrichtsräume untergebracht werden könnten. Um keine teuren Container anmieten zu müssen, könnte dieser Zusatzbau als Erstes realisiert werden. Wenn dann die Generalsanierung des Bestandsgebäudes folge, könnten darin einige Klassen ausgelagert werden.

Die beiden Schulen in Lauingen und Wertingen sollen erweitert werden

Zur Sanierung gehöre Schießler zufolge etwa die Erneuerung der Haustechnik und der Elektroinstallation. Oberflächen und Sanitäranlagen sollen ausgetauscht werden. Während die Raumeinteilung im Erdgeschoss bleiben soll, sind laut Vorentwurf im ersten Obergeschoss größere Maßnahmen angedacht – so etwa im Bereich für IT und Technisches Zeichnen. Im Dachgeschoss wiederum soll es künftig keine Klassenräume mehr geben, in welchen sich die Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag aufhalten. Hintergrund ist die Hitze im Sommer. Stattdessen soll es hier etwa IT- und Ausweichräume geben. Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärt Schießler, dass dort oben „kontrolliert be- und entlüftet“ werden soll. Eine klassische Klimaanlage sei jedoch nicht vorgesehen.

Für das Albertus-Gymnasium in Lauingen stellte Zita Frey von Obel-Architekten den Vorentwurf vor. Aktuell besteht die Schule aus drei Teilen: dem Altbau, dem Klassentrakt aus den 1970er-Jahren und dem angemieteten Kursgebäude. Geplant ist, zwischen dem Altbau und dem Klassentrakt einen Neubau zu errichten. Auch hier ist das Ziel, während der Bauphase ohne Container auszukommen und die Bauabschnitte dementsprechend zu gliedern. Entstehen sollen eine neue Aula und ein Mehrzweckraum samt Bühne, damit dort schulische Veranstaltungen stattfinden können.

Icon Vergrößern Auch am Albertus-Gymnasium in Lauingen bedarf es einer Sanierung und einer Erweiterung. Foto: Jonathan Mayer Icon Schließen Schließen Auch am Albertus-Gymnasium in Lauingen bedarf es einer Sanierung und einer Erweiterung. Foto: Jonathan Mayer

Im zweiten Obergeschoss des Erweiterungsbaus sollen neue Klassenzimmer entstehen. Auch moderne Konzepte wie Lernlandschaften und eine offene Gruppenbildung sollen möglich werden. Weil der Dachausbau in dem historischen Bestandsgebäude sehr kostspielig wäre, „wollen wir diesen, wenn möglich, vermeiden“, sagte Architektin Frey im Ausschuss. Die historische Fassade des Altbaus soll trotz Verbindungsbau erhalten bleiben. Man sei bestrebt, Denkmalschutz und Wirtschaftlichkeit unter einen Hut zu bekommen. Auch Barrierefreiheit und Brandschutz spielen in den Überlegungen eine Rolle.

Sowohl für die Realschule als auch für das Gymnasium wird derzeit die Energieversorgung geprüft, wie Claus Elbert, Leiter der Abteilung für Hochbau und Gebäudemanagement im Landratsamt, erklärte. In Wertingen gebe es die Möglichkeit, von der bestehenden fossilen Heizzentrale wegzukommen und die Realschule stattdessen an das Hackschnitzel-Heizkraftwerk am Ebersberg anzuschließen. Dieses wurde bereits 2005 in Betrieb genommen, wird vom Landkreis betrieben und versorgt aktuell das Kreishallenbad, das Gymnasium, die Mittelschule und Teile des Pflegeheims mit Wärme. Würde die Auslastung etwa durch den Anschluss der Anton-Rauch-Realschule und weiterer Anlieger hochgefahren, könnte das Kraftwerk noch effizienter laufen, so Elbert.

Neue Ansätze für das Heizen in den beiden Schulen

In Lauingen wird das Gymnasium aktuell mit einem Pelletkessel beheizt. Auch hier prüfe das Landratsamt Alternativen, wie Elbert schilderte. Eine Option wäre etwa der Anschluss an den Naturwärmeverband und eine Biogasanlage.

Nachdem die beiden Schulen bereits mehrere Monate und Jahre ein Thema für den Landkreis sind und bereits „umfassende Gespräche“ stattgefunden haben, wie Landrat Markus Müller dem Gremium sagte, zeigten sich die Ausschuss-Mitglieder froh über den Fortschritt und die Ansätze. Trotz angespannter finanzieller Lage möchte der Landkreis in die Einrichtungen investieren. Der Kreisausschuss entschied einstimmig, die Pläne fortzuführen. So sollen im September die Entwurfsplanungen vorgestellt und die Förderungen für den jeweils ersten Bauabschnitt beantragt werden. Darüber hinaus möchte man vonseiten des Landratsamts keinen Zeitplan nennen.