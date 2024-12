Matteo bringt wieder Weihnachtszauber in den Hinterrieder Wald

Vergangenes Jahr zauberte Matteo Schurer aus Hinterried, einem Ortsteil Buttenwiesens, eine weihnachtliche Märchenlandschaft im Wald, die bei vielen Besucherinnen und Besuchern gut ankam. Und auch in diesem Jahr gibt es im Hinterrieder Wald eine kleine Weihnachtswelt zu entdecken. Fährt man an der großen Kreuzung in Hinterried rechts Richtung Wortelstetten, dann rechts Richtung Recycling-Hof den Hühlenweg hinauf, geradeaus und nimmt dann den zweiten geschotterten Feldweg links, gelangt man zu Matteos Projekt. Neben der selbstgebauten Hütte mit Christkind, die er bereits 2023 aufgestellt hatte, gibt es zwei größere Neuheiten.

