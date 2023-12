Frauenstetten

Matteos Weihnachtszauber im Hinterrieder Wald ist ein voller Erfolg

Plus Große Freude mit einfachen Mitteln: Ein Bub aus Frauenstetten hat mit seiner Aktion viele Spaziergänger in den Hinterrieder Wald gelockt und verzaubert.

Von Alexandra Schuster

Wenn Kinderträume wahr werden, ist das für das Kind wie ein Wunder. Familie Schurer hat es geschafft, die Idee ihres neunjährigen Sohnes Matteo Schurer in die Tat umzusetzen und ihm einen Traum erfüllt. Inspiriert wurde er von einer Märchenwelt in einem Gartencenter. Matteo wünscht sich eine ähnliche Weihnachtsaktion im kleinen Wald seiner Großeltern. Der Grundschüler will Menschen mit einfachen Mitteln eine große Freude bereiten – und das wird ihm gelingen.

Im Hinterrieder Wald sollen alle vorbeikommenden Spaziergänger von einer selbst errichteten Weihnachtswelt begeistert werden. Matteo stellt mithilfe seiner Eltern eine beleuchtete Hütte und einen Weihnachtsbaum auf. Diesen können Besucherinnen und Besucher mit eigens mitgebrachten Anhängern und Weihnachtskugeln dekorieren. Auch ein von Matteo und seiner Familie selbst gebasteltes Christkind zieht in der Hütte ein. Ein kleines Häuschen, welches der Wichtel Boo bewohnt, wird zudem für die Besucher und Besucherinnen kurz vor dem ersten Adventswochenende aufgestellt.

