„Villa Spatz“ in Hohenreichen startet mit neuer Kindergartengruppe

Die Container am Lagerhaus in Hohenreichen sind verschwunden. Darin untergebracht waren über mehrere Monate hinweg die beiden Krippengruppen der „Villa Spatz“, die sich eigentlich am Wangerbergweg befindet. Nach Umbauarbeiten füllt sich das Kinderhaus des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) zum neuen Kitajahr wieder mit Leben – und zwar mit mehr als bisher. Denn zur bestehenden Kinderkrippe kommt nun eine Kindergartengruppe hinzu.

Laura Gastl