Bald 10.000 Einwohner in Wertingen: Eine Marke für die Geschichtsbücher

Plus Mit der Einwohnerzahl wachsen auch die Aufgaben der Stadt Wertingen. Und im Stadtrat wird es mehr Mitglieder geben.

Dass Wertingen ausgerechnet zwischen den Festjahren 2022 und 2024 die historische Marke von 10.000 Bürgerinnen und Bürgern knacken sollte, ist beinahe poetisch. Und die Wertinger Story, die kürzlich mit einem Musical zu Ehren kam, ist eine Erfolgsgeschichte. Nicht erst durch d en Heimatcheck unserer Zeitung ist klar, dass sich die Leute in der Zusamstadt wohlfühlen.