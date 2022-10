Heimat-Check

18:00 Uhr

Wertingen, die Spitzenstadt im Landkreis

Plus In vielen Bereichen liegt Wertingen ganz vorne auf der Rangliste. Nur in einer Kategorie gibt es einen deutlichen Ausreißer nach unten – das Thema ist die Achillesferse der Stadt.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Das geht den Wertingern sicher runter wie Öl: Die Zusamstadt liegt mit einigem Abstand auf Platz eins im Landkreis bei unserem Heimatcheck. Mit einem Gesamtergebnis von 6,9 von 10 möglichen Punkten hat Wertingen ganze 0,4 Punkte Abstand auf die geteilten Zweitplatzierten Dillingen und Syrgenstein und liegt deutlich über dem Landkreis-Durchschnitt von 5,8. In zehn von 14 abgefragten Kategorien ist die Zusamstadt überdurchschnittlich. Die Ergebnisse kommen von 233 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Heimat-Checks aus Wertingen, was für die Größe der Stadt mit nicht einmal 10000 Einwohnerinnen und Einwohnern sehr beachtlich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen