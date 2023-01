Wertingen

Wertingen knackt dieses Jahr die Marke der 10.000 Einwohner

Plus Falls das Wachstum nicht deutlich einknickt, leben irgendwann im laufenden Jahr 10.000 Menschen in der Zusamstadt. Das bringt auch Herausforderungen mit sich.

Von Benjamin Reif

Heuer wird Wertingen aller Wahrscheinlichkeit nach einen Meilenstein erreichen. Wie Bürgermeister Willy Lehmeier in der Bürgerversammlung in Bliensbach am Dienstag verkündete, leben nach aktuellem Informationsstand 9957 Bürgerinnen und Bürger in der Zusamstadt. Im Jahr davor waren es noch fast 100 weniger. Angesichts dieses rasanten Wachstums spricht alles dafür, dass Wertingen dieses Jahr die historische Marke von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern knacken wird. Und das mit beinahe perfektem Timing, zwischen den beiden Jubiläumsjahren 2022 (erste urkundliche Erwähnung vor 900 Jahren) und 2024 (750 Jahre als Stadt).

