40 Jahre lang „Handlager des lieben Gottes“

Der langjährige Mesner Peter Mair ist an seinem 40-jährigen Dienstjubiläum in der Kirche St. Sebastian/St. Katharina in Riedsend aus seinem Amt verabschiedet worden. Der Diözesanleiter des Mesnerverbandes, Klaus Probst, bezeichnete Mesner als „Handlanger des lieben Gottes“. Er dankte Peter Mair für sein handwerkliches Geschick und sein liturgisches Gespür und überreichte ihm das goldene Mesnerabzeichen und eine Ehrenurkunde. Zudem brachte er Glückwünsche aus der Diözese Augsburg von Bischof Bertram Meier mit.

Er hat die Fußwallfahrt am 1. Mai nach Frauenbrunn ins Leben gerufen

Pater Biju, Ulrike Pickl vom Pfarrgemeinderat, Stefan Wieland als Kirchenverwaltungsvorsitzender der Filialkirche Riedsend und die Ministrantenschar bedankten sich ebenfalls bei Peter Mair für die vielen Dienste, Unterstützungen, Gottesdienst- und Andachtsvorbereitungen sowie die Fußwallfahrt am 1. Mai nach Frauenbrunn, die er ins Leben gerufen hat. Immer still und bescheiden, so hieß es, habe Peter Mair all die Jahre seinen Dienst verrichtet. Als Dank für sein Engagement wurde ihm ein Präsent überreicht.

Zum festlichen Gelingen des Gottesdienstes trug der Chor unter der Leitung von Gudrun Bentele bei. Bei einem Umtrunk am Kirchplatz konnte sich die Pfarreiengemeinschaft nochmals persönlich von ihrem Mesner Peter Mair verabschieden. (AZ)