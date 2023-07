Villenbach

Kirchensanierung: Der Bischof feiert mit den Villenbachern

Innen und außen erstraht die Villenbacher Kirche nun in neuem Glanz. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten wird am Samstag, 22. Juli, groß gefeiert.

Plus Villenbach freut sich über den Abschluss der Kirchensanierung. Neben einem Festgottesdienst mit Bischof Meier wird es auch einen gemütlichen Abend geben.

Von Elli Höchstätter

Es war vermutlich ein großes Fest, als am 25. Juli 1752 am Jakobitag die Kirche St. Jakobus in Villenbach eingeweiht wurde. 270 Jahre später steht nun fast auf den Tag genau wieder ein besonderes Ereignis an. Der Abschluss der Sanierung der Pfarrkirche wird gemeinsam gefeiert – unter anderem mit der Pfarrgemeinde, den Helfern, Spendern, Freunden, Vereinen und Gästen aus den Nachbarpfarreien.

Kirchensanierung wird gefeiert: Bischof Bertram Meier kommt nach Villenbach

Welche Bedeutung dies hat, zeigt auch ein Blick auf die Gästeliste. So wird Bischof Bertram Meier den Festgottesdienst zelebrieren, den der Theaterchor musikalisch umrahmt wird. In der Kirche werden auch die Ehrengäste sprechen. Anschließend steht ein gemütlicher Abend mit der Blasmusik Zusamaltheim im Pfarrgarten auf dem Programm und das bei jeder Witterung, denn es wird ein Zelt aufgebaut. Für das leibliche Wohl ist dabei gesorgt.

