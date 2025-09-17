Die Steckalesflitzer Prettelshofen-Rieblingen flitzen wieder

Ein Sportoutfit, einen Rucksack, Sportschuhe und bei Bedarf Stöcke: Mehr braucht es nicht, um beim zweiten Nordic-Walking-Lauf in Prettelshofen mit von der Partie sein zu können. Die Steckalesflitzer organisieren das Event am Sonntag, 28. September. Treffpunkt ist das Schützenheim Prettelshofen. Nach der Anmeldung, Frühschoppen und einem Warm-up mit Claudia Stempfle kann es losgehen. Die Abteilungsleiterin für Gymnastik beim FC Osterbuch wird mit Dehnungen und Kniebeugen die Walker und Walkerinnen auf den Lauf in freier Natur vorbereiten. Im Anschluss haben die Läufer die Wahl zwischen einer kurzen (7,5 Kilometer) und einer etwas längeren Wegstrecke (11 Kilometer). Eine Zeitmessung gibt es nicht, dafür allerdings Verpflegungsstationen. Gewinner werden die Gruppen mit der größten Teilnehmerzahl sein.

„Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag und hoffen auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen“, sagt die Gruppenleiterin Tanja Wegner zusammen mit ihrem Team. Beim ersten Lauf 2023 seien es 101 sportbegeisterte Menschen gewesen, die zum Startschuss nach Prettelshofen kamen, um die gelenkschonende Sportart auszuüben.

25 Männer und Frauen trainieren mit den Steckalesflitzern Prettelshofen

Um die 25 laufbegeisterten Männer und Frauen trainieren unter dem Jahr mit den Steckalesflitzern in Prettelshofen. Es gibt drei Gruppen, die sich in Leistungsniveau und Distanz unterscheiden. Die Singflotten laufen immer montags und donnerstags vormittags – und das recht flott. „Deutsches Liedgut wird dann auch gesungen“, erzählt Wegner lächelnd. Die gallischen Flitzer laufen mittwochs vormittags eher etwas langsamer, seien aber sehr fleißige Läuferinnen.

Und dann gibt es da noch die Steckalesflitzer, die die Übergruppe bilden. „Wir laufen abends, da ich berufstätig bin“, so Wegner. Gern verbringen sie miteinander ihre Freizeit und machen Ausflüge. „Gemeinsam sporteln, das Kennenlernen neuer Leute und gemeinsam Spaß haben – das macht uns Flitzer aus“, sagt Wegner. Zudem habe die Laufsportart, die in den 1930er-Jahren in Finnland entwickelt wurde, viele Vorteile. Man benötige nicht viel, außer Nordic-Walking-Stöcke und ein bequemes Schuhwerk. Die Technik beinhalte das rhythmische Schwingen der Arme und das gezielte Einsetzen der Stöcke. Die Bewegung aktiviere Muskeln, vor allem im Oberkörper. Gesundheitliche Vorteile seien nicht zu unterschätzen, und die Aktivität in freier Natur wecke zudem Körper, Geist und Seele.

Unterschiede zum ersten Nordic-Walking-Lauf in Prettelshofen

Die diesjährige Route sei etwas abgewandelt im Vergleich zum ersten Lauf. Es gehe zwar in die gleiche Richtung, aber etwas verkürzt. So manchem Teilnehmenden seien die Wegstrecken nämlich beim letzten Mal zu weit gewesen. Auf diesen Hinweis sind die Organisatoren eingegangen und haben die Strecken etwas abgeändert. Auf der kleineren Runde Richtung Laugna habe man einen Kilometer und auf der großen Richtung Geratshofen um die eineinhalb Kilometer weniger eingeplant.

Am Veranstaltungstag wird es um 9 Uhr einen Frühschoppen geben. Dabei kann sich jeder und jede spontan und auch ohne Voranmeldung zum Lauf eintragen lassen. Für die Prettelshofener Flitzer wieder eine spannende Angelegenheit, denn sie wissen im Vorfeld nicht, wer und wie viele teilnehmen werden. Vor zwei Jahren seien Wegner und ihr Team positiv überrascht gewesen. Aus nah und fern seien die sportbegeisterten Menschen angeflitzt. Wegner erzählt, dass einige Gruppen aus der Umgebung kamen, wie aus Osterbuch oder Pfaffenhofen. Andere wiederum nahmen einen weiteren Weg auf sich, zum Beispiel aus Giengen.

Der Ablauf im Überblick: Treffpunkt und Anmeldung sind am Sonntag, 28. September, ab 9 Uhr am Schützenheim Prettelshofen. Um 9.45 Uhr gibt es eine Begrüßung und anschließendes Warm-up mit Claudia Stempfle. Der Startschuss für den Nordic-Walking-Lauf fällt um 10 Uhr am Schützenheim. Ab 12.30 Uhr findet die Siegerehrung mit anschließendem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen statt. Die Startgebühr beträgt fünf Euro; Parkplätze sind vorhanden. Veranstaltungsort: Schützenheim, Kirchenweg 3, 86637 Wertingen – Prettelshofen.