Die Gottmannshofer Bühne sorgt für Lacher

Die lustige Suche nach dem Schatz hat am Samstag endlich begonnen. Mit „Der goldene Sarg“ von Wolfgang Bräutigam, gespielt in drei Akten, kann die Theatergruppe des Schützenvereins Gottmannshofen zum ersten Aufführungsabend einen Erfolg feiern. Der Saal im Gasthof Stark im Wertinger Stadtteil ist komplett gefüllt, sozusagen ausverkauft. Auch der Palm- und Ostersonntag zeigen mit einem dicken roten Strich, dass man sich an diesen Abenden keinen Platz mehr ergattern kann. An den restlichen Aufführungsabenden stehen noch vereinzelt Plätze zur Verfügung.

