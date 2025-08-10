Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Solarpark bei Binswangen: Geplante Anlage auf ehemaliger Kiesabbaufläche vorgestellt

Binswangen

Bei Binswangen ist eine Solaranlage geplant

Im Bereich des Betonwerks zwischen Binswangen und Höchstädt ist der Solarpark geplant.
Von Elli Höchstätter
    • |
    • |
    • |
    Hinter dem Betonwerk zwischen Binswangen und Höchstädt soll ein Solarpark entsehen.
    Hinter dem Betonwerk zwischen Binswangen und Höchstädt soll ein Solarpark entsehen. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Wer auf der Straße von Binswangen nach Höchstädt fährt, kann auf der Straßenseite das Betonwerk Reichhardt erkennen. Im Bereich hinter dem Betonwerk, zwischen den Deilseen und dem Gemeindeweiher, soll auf der ehemaligen Kiesabbaufläche ein Solarpark entstehen. Diese Pläne gibt es schon länger. 2021 hatte sich der Binswanger Gemeinderat schon einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Doch dann war es still rund um den geplanten Solarpark geworden. Nun wird das Projekt weiterverfolgt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden die aktualisierten Pläne vorgestellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden