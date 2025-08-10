Bei Binswangen ist eine Solaranlage geplant

Wer auf der Straße von Binswangen nach Höchstädt fährt, kann auf der Straßenseite das Betonwerk Reichhardt erkennen. Im Bereich hinter dem Betonwerk, zwischen den Deilseen und dem Gemeindeweiher, soll auf der ehemaligen Kiesabbaufläche ein Solarpark entstehen. Diese Pläne gibt es schon länger. 2021 hatte sich der Binswanger Gemeinderat schon einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt. Doch dann war es still rund um den geplanten Solarpark geworden. Nun wird das Projekt weiterverfolgt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden die aktualisierten Pläne vorgestellt.

