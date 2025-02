Warum in Wertingen nun 300 Einwohner fehlen

Das Erstaunen war groß. Plötzlich fehlen in Wertingen knapp 300 Einwohner. Auch in Binswangen oder Villenbach soll es einen Einwohnerschwund geben. Das legen zumindest die neuen Zensus-Zahlen nahe. Diese wurden am Donnerstagabend bei der Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen bekannt. Da konnte so mancher Rathauschef nur bitter auflachen. Man hätte es doch sicher gemerkt, wenn in Binswangen 37 Leute weggezogen wären, so die Meinung unter den Zuhörern und Zuhörerinnen. Doch all das Zweifeln hilft nichts. Die neuen Zensuszahlen werden herangezogen, wenn es künftig um Zahlungen oder Förderungen gehen wird, die mit der Einwohnerzahl zusammenhängen.

