Neuer Müller-Markt in Wertingen eröffnet im Januar

Der neue Drogeriemarkt Müller in der Industriestraße in Wertingen eröffnet Ende Januar.

Plus Die alte Filiale in der Wertinger Innenstadt wird zum letzten Mal am 12. Januar geöffnet haben. Wann genau das zweite Geschäft, Los Sparos, im Neubau in der Industriestraße startet, ist noch unklar.

Von Laura Gastl

Die orange-weißen Plakate an der Eingangstür zum Drogeriemarkt Müller in der Wertinger Innenstadt sind nicht zu übersehen. Darauf steht geschrieben: "Wir schließen." Das Datum steht inzwischen also fest: Am Freitag, 12. Januar, wird der letzte Verkaufstag der Filiale in der Hauptstraße sein. Dementsprechend leeren sich die Regale nach und nach. Am Donnerstag, 25. Januar, wir dann die neue Filiale in der Industriestraße eröffnen.

Dass der Müller-Markt im Herzen Wertingens schließt, ist schon lange bekannt. Eigentlich hätte der Umzug in den neuen Gebäudekomplex bereits im November stattfinden sollen. Das waren die Zeitpläne, die beim Spatenstich im April 2022 genannt wurden. Doch aufgrund von materiellen Engpässen und in der Bauleistung kam es zu "geringfügigen Verzögerungen", wie Bauherr Erwin Müller von Erwin Müller Real Estate erklärte.

