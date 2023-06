Wertingen

vor 31 Min.

Die Zwei von der Wertinger Kinderpraxis - seit 30 Jahren im Dienst

Die Kinderärzte Wolfram Berweck (rechts) uznd Josef Steinheber sind seit 30 Jahren in ihrer Gemeinschaftspraxis in Wertingen aktiv.

Plus Wolfram Berweck und Josef Steinheber stehen im Verdacht, einen Pakt mit dem Storch geschlossen zu haben. Denn in 30 Jahren haben sie in der Zusamstadt 33.000 Kinder behandelt.

Von Hertha Stauch

Ja, man darf es ihnen zugestehen: Zwei Männer im besten Alter gehören nun, nach 30 Jahren, zu Wertingen, wie der Storch auf dem Kirchturm. Und im weitesten Sinne haben sie viel mit dem Störchlein zu tun, denn ohne Meister Adebar wären sie arbeitslos. Der sorgt glücklicherweise fleißig dafür, dass die kleinen und größeren Klienten in der Kinderpraxis nicht ausgehen. Sage und schreibe 33.000 sind es, deren kleinere und größere Wehwehchen in 30 Jahren in der Praxis behandelt wurden. Die Kinderärzte Wolfram Berweck und Josef Steinheber sind eine Institution in Wertingen, an der kein kleiner Mensch vorbeikommt.

Gleich gegenüber dem Storchennest, im Gebäude der früheren Stadtmühle, geht es zeitweise zu wie im Taubenschlag. Babygeschrei wechselt sich ab mit kreischenden Jungs und Mädels, die ins berühmte, bunte Holzhäuschen drängen und dort auch mal die Stufen raufsteigen und auf die eingebaute Rutsche wollen. Schon legendär die niedere Kinder-Tür, durch die die kleinen Patienten ins Wartezimmer kommen. Für Mamis, Papis, Omis und Opis gibt es natürlich die Extra-Erwachsenen-Tür, wenn sie ihren Nachwuchs zum Kinderarzt begleiten. Man staunt - Arztbesuche mit Kleinkindern gleichen hin und wieder einem Familien-Event. Starke Nerven und Standhaftigkeit vonseiten des Arztes sind deshalb gefordert, wenn die kleinen Patientinnen und Patienten beim Herrn Doktor vorsprechen - oder auch nicht! Denn neben äußerst mitteilsamen Dreikäsehochs gibt es auch jene, die sich strikt weigern, das T-Shirt hochzuziehen, den Mund auf zu machen, oder auch nur ein Wort zu sagen.

