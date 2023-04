Wertingen/Gundelfingen

06:30 Uhr

Der Bald-Bürgermeister – so sieht der Alltag von Dieter Nägele derzeit aus

Noch sitzt Dieter Nägele in seinem Büro als Geschäftsleiter der VG Wertingen im Schloss. Doch ab dem 18. Juni wird er auf dem Chefsessel des Gundelfinger Rathauses Platz nehmen.

Plus Dieter Nägele sitzt derzeit noch im Wertinger Rathaus, doch sein neues Amt als Gundelfinger Bürgermeister ist ihm bereits gewiss. Wie fühlt man sich in dieser Situation?

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Eine solche Situation erleben nicht viele Leute. Dieter Nägele wird am 18. Juni Gundelfingens Bürgermeister sein, so viel steht seit der Stichwahl fest, die er klar gegen seinen CSU-Mitbewerber Manuel Bahmann gewonnen hat. Derzeit ist Nägele noch Geschäftsleiter von Wertingen und wickelt alle Geschäfte ab, damit er seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger einen geräumten Schreibtisch überlassen kann.

Vom Geschäftsstellenleiter in Wertingen zum Bürgermeister in Gundelfingen

Das sei in mancherlei Hinsicht schon eine komische Situation, sagt Nägele im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 54-jährige Jurist wirkt entspannt und gut gelaunt. Mittlerweile habe er Gelegenheit gehabt, den Wahlsieg "sacken zu lassen". Der ungefähr sechsmonatige Wahlkampf und die Wahl plus Stichwahl seien anspruchsvoll gewesen, sagt Nägele. Er habe weiterhin voll gearbeitet und sich nur wenig freigenommen, etwa einen Tag für die Podiumsdiskussion unserer Zeitung. Diese "Doppelbelastung" habe einiges an Kraft gekostet.

