Wertingen

Pfarrerin Ingrid Rehner verlässt Wertingen

Ingrid Rehner ist seit fast acht Jahren Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Bethlehemgemeinde in Wertingen. Jetzt wird sie Seelsorgerin am Universitätsklinikum in Augsburg.

Plus Seit fast acht Jahren engagiert sich die Seelsorgerin in der evangelischen Bethlehemgemeinde. Warum sie bald nach Augsburg wechselt.

Von Anna Lena Mayr

Für evangelische Christen und Christinnen in Wertingen und Umgebung gibt es nach Ostern eine Zäsur: Nach knapp acht Jahren wird Pfarrerin Ingrid Rehner Ende April die evangelisch-lutherische Bethlehemgemeinde in der Zusamstadt verlassen. Jetzt führt der Weg sie weiter als Seelsorgerin ans Universitätsklinikum nach Augsburg.

Für die Wertinger Pfarrerin tat sich "eine verlockende Chance" auf

Eigentlich habe sie damit gerechnet, noch viele weitere Jahre in der Wertinger Gemeinde zu bleiben, sagt Ingrid Rehner. Aber ihr habe sich an der Augsburger Uniklinik eine Chance aufgetan, "die zu verlockend war, um sie nicht zu ergreifen". Denn bei ihrer neuen Stelle, hat die Pfarrerin die Gelegenheit, sich sehr viel mit der Seelsorge zu beschäftigen. "Seelsorge sehe ich definitiv als Kernaufgabe meines Dienstes, neben den Gottesdiensten", betont die Pfarrerin. Sie freue sich schon sehr darauf, mehr mit Menschen in Kontakt zu sein, wenn sie sich bald voll und ganz der Seelsorge widmen kann. Denn Aufgaben, die sie bisher zusätzlich hatte, wie Organisation, Verwaltung und Finanzen, seien bei ihrer neuen Dienststelle nicht mehr zu bewältigen. So habe sie mehr Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, was ihr in ihrem Beruf am wichtigsten sei.

