Wie viel Windkraft-Potenzial hat Zusamaltheim?

Die Tagesordnung des Gemeinderats in Zusamaltheim ist diese Woche prall gefüllt und inhaltlich bunt gemischt. Begonnen wird die Sitzung am Montagabend mit dem Thema Windkraft. Axel Reingruber vom Architekturbüro TB Markert stellt zunächst eine Studie zur Ermittlung von Eignungsflächen zur Windenergienutzung vor. Er erläutert das Wind-an-Land-Gesetz, welches den Ausbau der Windenergie beschleunigen soll. Bis 2027 solle jede Planungsregion bayernweit 1,1 Prozent Fläche – bis 2032 sogar 1,8 Prozent – als Windenergiefläche ausweisen. Wichtig sei dabei zu beachten, dass manche Flächen, beispielsweise Binswangen, nicht für Windräder geeignet seien, betont Reingruber. Bei Verfehlen der Flächenziele entstehe eine Privilegierung, was Abstandsregeln aufweiche und das Bauen von Windrädern vereinfache. In diesem Fall rücken Windkraftanlagen näher an Wohngebiete heran.

