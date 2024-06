Beste Sportwetten Apps für Android & iOS im Wett App Test

Für eure mobilen Sportwetten auf dem Smartphone oder dem Tablet haben die Online Wettportale einiges zu bieten. Zahlreiche Live Wetten mit Streams, ein umfangreiches Wettangebot oder auch die Wettplatzierung mit nur einem Klick hat die beste Wett App für euch im Portfolio.

Die Top 10 Wett Apps in Deutschland

Liste der besten Sportwetten Apps 2024:

bwin – Beste Wett App in Deutschland

HAPPYBET – Attraktiver Sportwetten App Bonus

NEO.bet - Modernes Design für iOS und Android

bet365 – Mobile In-Play Wetten mit Streams

bet-at-home – Schnelle PayPal Zahlungen

sportwetten.de - Wett App mit sehr hohen Wettquoten

Mobilebet – Perfekt für mobile Tennis Wetten

Sportingbet – Großes Wettangebot für Tablet und Smartphone

Tipwin – Mobile Sportwetten ohne Wettsteuer

Betway – Tägliche Wettbonus Aktionen

In der obenstehenden beste Sportwetten Apps Liste könnt ihr euch einen ersten Eindruck von den herausragenden Merkmalen der Top 10 in unserem Test machen. Eure mobilen Sportwetten finden bei allen diesen Wettportalen in einem sicheren und seriösen Rahmen statt. Sämtliche Online Buchmacher dieser Seite sind im Besitz der deutschen Sportwetten Lizenz.

Beste Wetten Apps nach Kategorien

Ihr findet bei uns nicht nur die beste Sportwetten App, die in allen Testkategorien überzeugen konnte. Wir gehen in der Bewertung der mobilen Wettangebote noch einen Schritt weiter. Wir haben unseren Test in verschiedene Kategorien unterteilt und präsentieren euch jeweils die beste Wett App für jeden Bereich. Ihr könnt euch somit die beste Sportwetten App passend zu euren Wettvorlieben heraussuchen.

Beste Sportwetten App 2024 bwin Top Live Wetten mit Streams bet365 Bester Wett App Bonus HAPPYBET Mobile PayPal Zahlungen bet-at-home Beste Wett App für iOS NEO.bet Beste Android Wetten App sportwetten.de One-Click Funktion Tipwin Beste Fußball Wetten App Sportingbet

Sucht ihr die beste Wett App mit dem größten Wettangebot, den besten Live Wetten oder mit den besten Bonus Angeboten? Bei uns werdet ihr fündig. Selbstverständlich haben wir in den Tests großen Wert auf die Bedienbarkeit der Apps sowie die vorhandenen Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten gelegt.

Die 10 besten Sportwetten Anbieter für mobile Wetten vorgestellt

Ehe wir genauer auf die Qualitätspunkte im beste Sportwetten App Vergleich eingehen, wollen wir euch die besten 10 Sportwetten Anbieter für mobile Wetten genauer vorstellen. Wie sind unsere Testsieger aufgestellt?

1. Platz: bwin App – Die beste Sportwetten App

Die beste Sportwetten App für Deutschland findet ihr bei unserem Testsieger bwin. Der renommierte Sportwetten Anbieter aus Österreich hat mobil das umfangreichste Wettangebot. Ihr habt via Sportwetten App bei bwin im Jahr Zugriff auf über 40 Sportarten. Das Highlight in der Wett App sind ohne Frage die zahlreichen Livestreams, die sich problemlos via Smartphone oder Tablet öffnen lassen. Auf der bwin Webseite gibt es direkte Links zum Download der iOS und Android Apps.

Vor- und Nachteile der bwin App Stärken Mobile Live Streams

Riesiges Wettangebot

Wett App mit One-Click Funktion

Gratiswette nach Kontoverifizierung Schwächen Quoten nicht immer überragend

Sportwetten Steuer Jetzt den Testsieger bwin besuchen

Platz 2: HAPPYBET App – Live Streams und mehr

In der Liste der besten Wettanbieter Apps darf HAPPYBET nicht fehlen. Alle Sportwetten Angebote beim Buchmacher sind via App verfügbar. Die Tests haben gezeigt, dass HAPPYBET vor allem technisch in den zurückliegenden zwei, drei Jahren enorm an Boden gutgemacht hat. Wer seine mobilen Wetten schnell und einfach platzieren will, nutzt die browsergestützte Homepage. Erwähnenswert ist, dass via HAPPYBET App die Livestreams verfügbar sind. Vor allem für die Fans des spanischen und des italienischen Fußballs ist die Wett App von HAPPYBET quasi ein Muss.

Vor- und Nachteile der HAPPYBET App Stärken Viele mobile Langzeitwetten

Wetten App mit hohen Quoten

Gratis Live Streams

Steuerfreie Kombiwetten Schwächen Kein Bet Builder

Ausbaufähiges Design Jetzt HAPPYBET besuchen

Platz 3: NEO.bet App – Beste Sportwetten App für Profis

Wer professionelle Wettanbieter Apps sucht, wird bei NEO.bet fündig, keine Frage. Der Sportwetten Anbieter aus Deutschland hat in den zurückliegenden Jahren vornehmlich mit seiner einzigartigen Wettportal-Gestaltung für Aufsehen gesorgt. Die Wett App von NEO.bet ist indes klassischer gehalten. Die Sportarten-Liste wird beispielsweise – wie üblich – über den Drei-Streifen Button geöffnet. Die Nutzerfreundlichkeit könnte besser nicht sein. NEO.bet besitzt eine optimierte Homepage sowie native Apps für iOS und Android.

Vor- und Nachteile der NEO.bet App Stärken Live Wetten mit Quotenboosts

Intuitive Navigation

Kompetenter Kundenservice

Mobile Wetten mit Spielerduellen Schwächen Keine Live Streams

Gebühren bei Neteller + Skrill Jetzt NEO.bet besuchen

Platz 4: bet365 App – Perfekt für Live Wetten

Die Wettanbieter App von bet365 besticht a) durch ihre einfache Menüführung und b) vor allem durch den riesigen Live Wetten Sektor. bet365 kann auch mobil als bester Livewetten-Buchmacher am Markt angesehen werden. Via Wett App habt ihr pro Jahr Zugriff auf über 100.000 Livestreams. bet365 hat zahlreiche Sportevents auf dem Bildschirm, die ihr bei keinem anderen Wettanbieter findet. Technisch habt ihr natürlich die Wahl zwischen der Web App ohne Download sowie jeweils einer nativen Sportwetten App für iOS und Android.

Vor- und Nachteile der bet365 App Stärken Regelmäßige Quotenboosts

Unzählige Live Streams

Bedienerfreundliche Menüführung

Kombiwetten Bonus Schwächen Telefon-Hotline nicht vorhanden

5% Wettsteuer Jetzt bet365 besuchen

Platz 5: bet-at-home App – Im Wettanbieter App Vergleich oben dabei

Der Sportwettenanbieter hatte einst den mobilen Einstieg ein wenig verschlafen. Während andere Buchmacher schnell auf den mobilen Zug aufgesprungen sind, hat es bei bet-at-home etwas gedauert. Mittlerweile hat bet-at-home aber sehr gute Möglichkeiten für mobile Sportwetten zur Verfügung. Technisch und gestalterisch ist die Wettanbieter App tadellos. Die Wett App wird von den Kunden vornehmlich als mobile Homepage ohne Download genutzt.

Vor- und Nachteile der bet-at-home App Stärken Cashback Aktionen

100% App Neukundenbonus

Mobiler Cash Out

Wett App mit PayPal Zahlungen Schwächen Kein Bet Builder

Keine Live Streams Jetzt bet-at-home besuchen

Platz 6: sportwetten.de App – Mobile Wetten von A bis Z

Die sportwetten.de Wett App hat sich im Test als responsive, browsergestützte Web App gezeigt. Ihr könnt mit den mobilen Sportwetten beim Anbieter sofort loslegen. Via mobilem Endgerät habt ihr natürlich Zugriff auf alle Wettofferten sowie auf alle Bonus-Angebote. Positiv sei noch erwähnt, dass die Menüs großflächig angezeigt werden. Selbst auf einem sehr kleinen Smartphone-Bildschirm verläuft die Navigation der Sportwetten App problemlos.

Vor- und Nachteile der sportwetten.de App Stärken Sehr gute Web App

Lukrativer Willkommensbonus

Hohe Bundesliga Quoten

Einfache Navigation Schwächen Wenig regelmäßige Bonus Aktionen

Kein Wettkonfigurator Jetzt sportwetten.de besuchen

Platz 7: Mobilebet App – Die Wett Apps sind das Markenzeichen

Mobile Sportwetten sind das Kerngeschäft von Mobilebet. Der skandinavische Online Buchmacher ist einst angetreten, um die mobilen Wetten zu revolutionieren. Fakt ist, dass die Mobilebet Apps im Vergleich noch immer zu den besten Angeboten der Sportwetten-Szene gehören. Optisch sind die Wett Apps ein Spiegelbild der Desktop-Version. Die Nutzung ist super einfach. Alle Wett Tipps sind mit wenigen Bildschirm-Berührungen platziert. Ab und an wartet der Buchmacher sogar mit einem Wett App Bonus auf.

Vor- und Nachteile der Mobilebet App Stärken Umfangreiches mobiles Wettangebot

Höchste Sicherheitsstandards

Schnelle mobile Auszahlungen

Wettabgabe mit wenigen Klicks Schwächen Keine Live Streams

Geringer Willkommensbonus Jetzt Mobilebet besuchen

Platz 8: Sportingbet App – Technisch und optisch fehlerfrei

Sehr gute Sportwetten Apps gibt es für euch bei Sportingbet. Der Wettanbieter aus Großbritannien gehört zu den ersten Buchmachern in der Wettszene, die einst den mobilen Weg eingeschlagen haben. Seither wurden die Sportingbet Apps immer weiterentwickelt. Technisch gesehen ist der Wettanbieter zweifelsfrei noch immer einer der Marktführer. Die Wett Apps sowie die optimierte Homepage-Version sind sehr einfach zu bedienen. Selbst auf einem kleinen Smartphone Bildschirm werdet ihr keine Schwierigkeiten haben.

Vor- und Nachteile der Sportingbet App Stärken Sehr gute Live Wetten App

Schnelle mobile Einzahlungen

Dutzende Sportarten zur Auswahl

Top mobile Fußball Wetten Schwächen Kein Bonus für Neukunden

Wettquoten steigerungsfähig Jetzt Sportingbet besuchen

Platz 9: Tipwin App – Steuerfreie mobile Sportwetten

Das mobile Angebot vom Sportwettenanbieter gibt es für euch in einer sehr guten Fußball Wetten App. Natürlich habt ihr bei Tipwin den Zugriff auf alle anderen Sportarten. Das Wettprogramm des Anbieters ist jedoch sehr, sehr klar auf die Fußball Wetten zugeschnitten. Besonders lobend im Test kann hervorgehoben werden, dass der Cashout via Wett App super einfach und schnell möglich ist. Tipwin setzt auf eine Web App, die sich aber mit dem Startbildschirm des Smartphones verbinden lässt.

Vor- und Nachteile der Tipwin App Stärken Mobile PayPal Zahlungen

One-Click-Wette

Mobile Sportwetten ohne Steuer

Sportwetten App mit Cash Out Schwächen Keine iOS Download Anwendung

Kein Live Chat Jetzt Tipwin besuchen

Platz 10: Betway App – Britische Klasse im Wettanbieter App Vergleich

Cash Out, Betway Boost, Gewinnspiel oder der Freiwetten-Club – alle bekannten Specials des Anbieters sind in der Betway Wett App verfügbar. Nach unseren Erfahrungen ist Betway mit einem vollständigen Sportwetten App Programm am Start, heißt – ihr könnt die Wett App für Android oder iOS im jeweiligen Store herunterladen bzw. euch alternativ für die Web App ohne Download entscheiden. Die Wettprogramme und die Funktionen sind gleich.

Vor- und Nachteile der Betway App Stärken Über 35 Sportarten verfügbar

Mobile Zahlungen ohne Gebühren

Modernes Design

Erhöhte Quoten und Super Boost Schwächen Anspruchsvoller Willkommensbonus

Keine Live Streams Jetzt Betway besuchen

Merkmale der besten Sportwetten Apps

Wie haben wir die beste Wetten App genau ermittelt? In den folgenden Abschnitten zeigen wir euch, anhand welcher Kriterien wir die Tests durchgeführt haben.

Intuitive Menüführung und schnelle Wettabgabe

Ganz oben auf unserer Kategorienliste im beste Sportwetten App Test stand die Navigationsführung. Bereits beim ersten Öffnen der Wetten App muss die Menüführung ersichtlich sein. Wichtig ist, dass die Sportarten und Wettbewerbe klar geordnet sind. Die Top-Ereignisse und die aktuellen Live Wetten sollten im besten Fall mit ein oder zwei Bildschirm-Berührungen erreichbar sein.

Die schnelle Wettabgabe wird von den besten mobilen Buchmachern über Voreinstellungen gelöst. Via One-Click Funktion lässt sich zum Beispiel ein fester Einsatz bestimmen, der bei den einzelnen Live Tipps dann nicht mehr eingegeben werden muss.

Umfangreiches Wettprogramm inklusive Live Wetten

Das Wettangebot muss in jeder Wett App vollständig vorhanden sein. In die Bewertung der mobilen Wettofferten haben wir das Standardangebot der Buchmacher beleuchtet. Dies heißt, je mehr Sportarten der Wettanbieter auf dem Bildschirm hat, umso besser. Die Mainstream-Sportarten, wie Fußball oder Tennis, müssen lückenlos vertreten sein. Alle relevanten Ereignisse sollten zudem als Live Wette zur Verfügung stehen.

Die beliebtesten Wettbewerbe für mobile Sportwetten Bundesliga Fußball Wetten sind bei den mobilen Wetten klar die Nummer 1. An der Spitze steht dabei die Bundesliga. Euch erwarten ausgezeichnete Quoten und über 100 Wettmärkte. ATP Beste Sportwetten Apps bieten euch nicht nur fast täglich die Einzel der Tennis ATP-Tour an, sondern auch die Doppel. Fast sämtliche Spiele stehen euch auch als Live Wetten zur Verfügung. NFL Aus Dutzenden Wettmöglichkeiten pro Spiel könnt ihr eure NFL Tipps auswählen. Jährliches Highlight ist der Super Bowl mit 100% Wettmärkten und Freiwetten.

Mobile Zahlungen mit PayPal und Co.

Die beste Wett App ohne Kassenfunktion? Undenkbar. Ihr müsst von unterwegs schnell und kostenlos ein- und auszahlen können. Wichtig ist bei den mobilen Zahlungen, dass alle wichtigen Transfermethoden verfügbar sind.

Die populärsten Zahlungsmethoden für mobile Wetten: PayPal

paysafecard

Klarna Sofort

Visa/Mastercard

Skrill

Trustly

Die beliebteste mobile Einzahlungsvariante in den besten Sportwetten Apps in Deutschland ist PayPal. Neben den PayPal Sportwetten sollten auch andere e-Wallets wie Skrill oder Neteller nicht fehlen. Gleiches gilt für die paysafecard als Prepaid-Methode, für die Kreditkarten von Visa und Mastercard oder für die Schnellüberweisungswege wie Klarna Sofort und Trustly.

Lukrative Bonus Aktionen

Grundsätzlich gilt, dass jeder Sportwetten Bonus in der App verfügbar sein muss. Ihr müsst alle Bonus-Angebote einlösen und freispielen können, egal ob es sich um einen Einzahlungsbonus oder um eine Gratis Wette handelt. Für die Stammkunden sind zudem die Quotenboosts wichtig.

Die besten Bonus Angebote für mobile Sportwetten Bwin 100€ Freiwette bei Verifizierung

Erhöhte Quoten

Kombi Bonus Bonus sichern * 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst. 100% Bonus bis zu NEO.bet 50€ 2 Boni zur Auswahl

Live Quotenboost

Erhöhte Quoten Bonus sichern Für alle Angebote gelten AGB, klicke auf “Jetzt wetten”, um weitere Details zum jeweiligen Bonus zu erhalten. Offiziell lizenziert (Whitelist) 18+ | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de 200% Bonus bis zu Betway 100€ Erhöhte Quoten

Gratiswetten

Super Boost Bonus sichern * 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst. 100% Bonus bis zu

Relevant in unseren Tests waren natürlich die AGB der Boni, denn nur ein fairer Sportwetten Bonus ist eine lukrative Aktion. Bei einigen wenigen deutschen Buchmachern werdet ihr einen speziellen Wett App Bonus finden, der nur für die mobilen Tipps gilt.

Keine Unterschiede zur Desktop-Version

Eine gute Wetten App enthält alle Funktionen, die ihr auch auf der Desktop-Webseite des Buchmachers zur Verfügung habt. Wir denken an dieser Stelle zum Beispiel an den Cash-Out. Ihr könnt eure Wettscheine via Smartphone in Sekundenschnelle vorzeitig abrechnen lassen. Relevant ist zudem der Wettkonfigurator, um Match-Kombiwetten zu spielen. Feature wie „Wette bearbeiten“ dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Und ja, beste Sportwetten Apps enthalten die Möglichkeit zur direkten Kommunikation mit dem Kundenservice. Die Live-Chat Funktion darf ebenso wenig fehlen wie der Telefon-Button, sofern der Buchmacher eine Hotline-Erreichbarkeit hat.

Download der Wett Apps

Wissen solltet ihr, dass Wett App nicht gleich Wett App ist. Es gibt technisch unterschiedliche Anwendungen. Die mobilen Wettangebote für Smartphone und Tablet können in zwei Gruppen unterteilt werden, in die nativen Apps für Android oder iOS sowie in die mobilen Webseiten (Web Apps).

Installation für iPhone und iPad

Die iOS Apps für iPhone und iPad findet ihr im App Store. Der Download der Wetten Apps ist sehr einfach. Geht einfach folgendermaßen vor:

Öffnet den App Store. Gebt den Namen des Buchmachers ein. Drückt auf Installieren und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Sportwetten App ist innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit.

Android Wetten App Download

Wettfreunde, die ein Android Smartphone besitzen, finden ihre Wett App im Google Play Store. Der Download des mobilen Wettbüros ist ebenso easy, wie euch die folgende Übersicht zeigt.

Wie funktioniert der Sportwetten App Download für Android? Google Play Store besuchen Zunächst öffnet ihr auf eurem Smartphone oder Tablet den Google Play Store.

Zunächst öffnet ihr auf eurem Smartphone oder Tablet den Google Play Store. Wett App suchen Anschließend gebt ihr in die Suchmaske den Namen eures favorisierten Wettanbieters ein.

Anschließend gebt ihr in die Suchmaske den Namen eures favorisierten Wettanbieters ein. Download starten Nachdem die entsprechende Seite mit allen wichtigen Informationen erscheint, startet ihr den Download mit einem Klick auf “Installieren”.

Nachdem die entsprechende Seite mit allen wichtigen Informationen erscheint, startet ihr den Download mit einem Klick auf “Installieren”. Wett App öffnen Nach dem Download könnt ihr die Sportwetten App direkt öffnen und euch mit Passwort und Benutzernamen anmelden.

Mobile Webseiten ohne Download als Alternative

Wer komplett auf einen Download einer Sportwetten App verzichten will, nutzt die mobile Homepage des Buchmachers. Unsere Tests haben gezeigt, dass alle Top Wettanbieter in Deutschland responsive Webseiten-Ausführungen haben. Ihr müsst das Wettportal lediglich im Browser vom Smartphone oder Tablet aufrufen. Die Web App passt sich im Anschluss automatisch an euer genutztes Betriebssystem an. Die Web Apps funktionieren mit Android oder iOS reibungslos.

Im Vergleich mobile Homepage vs. native Wett App kann gesagt werden, dass beide technischen Versionen ihre Plus- und Minuspunkte haben. Ein klares Pro oder Contra gibt es nicht. Wir können beide Varianten empfehlen.

Fazit: Sehr gute Wett Apps für Android und iOS

In der Zusammenfassung kann gesagt werden, dass die deutschen Wettanbieter mobil sehr gut aufgestellt sind. Es gibt vorzügliche Wetten Apps für Android und iOS. Mobile Webseiten ohne Download kommen noch obendrauf.

Anbieter Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB bwin 5/5 100% Bonus bis zu 100€ Beste Wetten App

Top für Android & iOS

Top für Android & iOS

Live Wetten mit Streams

Via Smartphone oder Tablet habt ihr immer Zugriff auf das komplette Wettangebot, inklusive der Live Wetten. Ihr könnt mobil Boni beanspruchen, den Cash Out nutzen oder den Wettkonfigurator einsetzen. Im Kassenbereich der besten Wett Apps sind alle Zahlungsmethoden zu finden, an der Spitze PayPal. Beste Sportwetten Apps lassen sich einfach bedienen.

Häufig gestellte Fragen

Im kleinen und abschließenden Frage- und Antwortbereich haben wir euch nochmals die wichtigsten Details zu den mobilen Sportwetten zusammengefasst.

Welche Sportwetten App ist die beste?

Die beste Sportwetten App für deutsche Spieler ist:

bwin mit One-Click Funktion und Live Streams

Außerdem empfehlenswert:

HAPPYBET mit Neukundenbonus via App

NEO.bet mit moderner Wett App für Android und iOS

bet365 mit Live Wetten inklusive Streams

bet-at-home mit mobiler PayPal Einzahlung

Kann ich über die Wett-Apps Ein- und Auszahlungen durchführen?

Ja, mobile Sportwetten App Ein- und Auszahlungen sind problemlos möglich. Ihr findet in den Kassenbereichen alle gängigen Zahlungsmethoden.

Sind Wett-Apps kostenlos?

Ja, alle Wetten Apps sind kostenlos. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr euch für eine Download-Variante oder eine mobile Webseite entscheidet.

Wo liegt der Unterschied zwischen Sportwetten App und mobilem Browser?

Wer sich für mobile Wetten via Browser entscheidet, muss keine App auf sein Smartphone oder Tablet herunterladen. Die klassischen Sportwetten Apps für iOS und Android sind indes im App Store und im Google Play Store zum Download zur Verfügung.