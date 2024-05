Beste PayPal Wettanbieter in Deutschland - PayPal Sportwetten Test.

Dank schneller und sicherer Zahlungen erfreut sich das e-Wallet auch bei den Online Wetten großer Beliebtheit. Für eure PayPal Sportwetten erwarten euch umfangreiche Wettangebote, abwechslungsreiche Live Wetten sowie lukrative Bonus Aktionen. Welche Wettanbieter mit PayPal in unserem Vergleich überzeugen konnten, seht ihr in der folgenden Tabelle.

Die Top 10 Wettanbieter mit PayPal

Liste der Top Anbieter für PayPal Sportwetten 2024:

bwin – Wettanbieter PayPal Testsieger in Deutschland

Betway – Zahlreiche regelmäßige Wettbonus Aktionen

bet-at-home - Vielfältige Zahlungsoptionen ohne Gebühren

NEO.bet - 2 PayPal Bonus Angebote zur Wahl

Merkur Bets – PayPal Wetten mit Kombi Boost

sportwetten.de - PayPal Auszahlungen bereits ab 1€

Betano – Optimal für mobile PayPal Sportwetten

Sunmaker – Großes Wettangebot mit vielen Wettmärkten

HAPPYBET – Schnelle und gebührenfreie Zahlungen

bet365 – In-Play Wetten mit kostenlosen Live Streams

Immer mehr deutsche Wettanbieter bieten das zügige und sichere e-Wallet als Zahlungsoption an. Durch die neu vergebenen Sportwetten Lizenzen für Deutschland steht einer Zusammenarbeit der legalen Wettportale mit dem Finanzdienstleister nichts mehr im Weg. Hintergrund ist, dass PayPal nur mit 100% legalen Anbietern zusammenarbeitet. In der obenstehenden Wettanbieter PayPal Liste findet ihr die Top 10 Wettportale kurz und bündig zusammengefasst.

Beste PayPal Sportwetten Anbieter nach Kategorien

Wer im PayPal Wettanbieter Vergleich ganz oben im Ranking landen will, muss natürlich die Zahlungsmethode unterstützen. Die Verfügbarkeit von PayPal war für unseren Test jedoch nur die Grundvoraussetzung.

Bester PayPal Wettanbieter 2024 bwin Top Sportwetten App NEO.bet Schnelle PayPal Auszahlungen bet-at-home Top PayPal Wettbonus HAPPYBET Top Live Wetten bet365 Beste Quoten sportwetten.de Kostenlose Einzahlung Betano Steuerfreie Sportwetten HAPPYBET

Wir haben uns in den Checks logischerweise noch weitere Details für euch genauer angeschaut und die besten Wettanbieter mit PayPal in unterschiedlichen Kategorien ermittelt. Ihr findet somit auf einen Blick den Testsieger mit den besten Live Wetten oder die Nummer 1 bezüglich des PayPal Bonus Angebots.

Die 10 besten Wettportale für Sportwetten mit PayPal vorgestellt

In unserer folgenden Übersicht stellen wir euch die besten Wettportale vor, die den populärsten Online Bezahldienst in Deutschland unterstützen. Gleichzeitig gehen wir in den Buchmacher Vorstellungen auf die weiteren verfügbaren alternativen Zahlungsmethoden ein.

1. Platz: bwin – Wettanbieter PayPal Testsieger

Während PayPal bei vielen Wettanbietern über Jahre nicht verfügbar war, besteht die Kooperation zwischen dem Finanzdienstleister und bwin bereits seit Jahrzehnten. bwin kann als der Oldie unter den PayPal Anbietern in der Sportwetten Branche gesehen werden. Das Bezahlangebot des Buchmachers ist überdurchschnittlich. PayPal Sportwetten sind nur eine Facette. Die Mindesteinzahlung mit dem e-Wallet ist bereits ab 5€ möglich.

Einzahlungen sind zudem mit Onlineüberweisen, der Banküberweisung, giropay, Maestro, der Mastercard, Neteller, der paysafecard, den bwin Promocodes, Skrill, Klarna Sofort, Trustly und Visa möglich. bwin gibt es seit Mitte der 90er Jahre. Der Sportwetten Anbieter ist heute ein Teil der britischen Entain-Gruppe.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken PayPal Mindesteinzahlung nur 5€

Auszahlung innerhalb von 8h

Top Wettprogramm

Extra Bonus nach Verifizierung Schwächen Quoten nicht immer spitzenmäßig

Jetzt den Testsieger bwin besuchen

Platz 2: Betway – PayPal und viele weitere Zahlungsmittel

Nicht fehlen in der Liste der besten PayPal Wettanbieter darf Betway. Der britische Online Buchmacher arbeitet in Deutschland seit mehreren Jahren mit PayPal zusammen. Das Einzahlungslimit beträgt 1.000€, kann aber nach Verifizierungen bis zu 30.000€ ansteigen. Ebenfalls im Portfolio sind Neteller und Skrill sowie Trustly, giropay, Klarna Sofort, Visa, Mastercard und die paysafecard. Betway ist seit über 15 Jahren einer der etabliertesten Wettanbieter in Deutschland. Seit Jahren unterstützen die Briten Saison für Saison mehrere Fußball Bundesliga Vereine als Sponsor.

Vor- und Nachteile von Betway Stärken PayPal Auszahlung ab 10€

Zügige Geldtransfers

Hohes Einzahlungslimit

Viele Quotenboosts Schwächen Anspruchsvoller Willkommensbonus

Jetzt Betway besuchen

Platz 3: bet-at-home – PayPal Wettanbieter mit Börsennotierung

Das e-Wallet ist bei bet-at-home die wichtigste Zahlungsmöglichkeit. PayPal Einzahlungen werden sofort gutgeschrieben, Auszahlungen landen innerhalb von 24 Stunden bei euch. Weitere e-Geldbörsen im Transferangebot sind Skrill und Neteller. Wer will kann bei bet-at-home zudem auf Klarna Sofort, die paysafecard oder die Kreditkarten ausweichen. An der Kasse werden außerdem die bet-at-home Gutscheine als Zahlungsmittel akzeptiert.

bet-at-home ist der einzige Sportwetten PayPal Wettanbieter, dessen Aktien in Deutschland an der Börse (in Frankfurt) gehandelt werden. bet-at-home gibt es seit der Jahrtausendwende. Die Zentrale des Buchmachers befindet sich in Düsseldorf.

Vor- und Nachteile von bet-at-home Stärken Einzahlung bereits ab 10€

Cash Out Wettanbieter

Viele PayPal Alternativen

Sehr schnelle Auszahlungen Schwächen PayPal Auszahlung ab 30€

Jetzt bet-at-home besuchen

Platz 4: NEO.bet – e-Wallet die Nummer 1 bei den Zahlungen

PayPal Sportwetten werden bei NEO.bet großgeschrieben und sind bereits ab einer Mindesteinzahlung von 10€ möglich. Das e-Wallet wird von der Überzahl der deutschen Kunden als Zahlungsmethode genutzt. Neben dem Online Bezahldienst unterstützt NEO.bet aber auch Deposits mit Apple Pay, derzeit in der deutschen Sportwetten Branche fast ein Alleinstellungsmerkmal. Einzahlungen sind darüber hinaus mit Visa, Mastercard, Trustly, Klarna Sofort, der paysafecard, Skrill und Neteller möglich.

NEO.bet besticht mit einer einzigartigen Gestaltung der Webseite. Der deutsche Buchmacher, der von der Greenvest Betting Limited geführt wird, hat für neue Kunden zum Start zwei Sportwetten PayPal Bonus Angebote zur Auswahl, für Freizeitspieler und Profis.

Vor- und Nachteile von NEO.bet Stärken Einzahlung bereits ab 10€

Sofortige Gutschrift

Top Sportwetten App

Bedienerfreundliche Navigation Schwächen PayPal Auszahlung erst ab 20€

Jetzt NEO.bet besuchen

Platz 5: Merkur Bets – Wetten mit PayPal und attraktiven Quoten

Merkur Bets hebt sich als moderner Wettanbieter hervor, indem er Kunden die Möglichkeit bietet, PayPal für Sportwetten zu nutzen. Diese Kooperation unterstreicht die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von Merkur Bets, da PayPal für seine strenge Auswahl von Geschäftspartnern und seine hohen Schutzmaßnahmen bekannt ist. Kunden schätzen insbesondere die Schnelligkeit und Einfachheit, mit der Einzahlungen und Auszahlungen abgewickelt werden können. Neben PayPal bietet Merkur Bets auch eine Vielzahl anderer Zahlungsmethoden an, darunter Kreditkarten, Sofortüberweisung, paysafecard und E-Wallets wie Skrill und Neteller. Diese umfassenden Zahlungsoptionen zusammen mit der Möglichkeit, PayPal zu nutzen, positionieren Merkur Bets stark im Wettbewerb der Online Sportwettenanbieter.

Vor- und Nachteile von Merkur Bets Stärken Attraktive Quoten

Viele Alternativen zu PayPal

Live Wetten

Schnelle Ein- und Auszahlungen Schwächen Wettsteuer

Jetzt Merkur Bets besuchen

Platz 6: sportwetten.de – PayPal mittlerweile etabliert

Einzahlungen mit PayPal waren bei sportwetten.de nicht immer verfügbar. Die Online Bezahlmethode ist beim Wettanbieter aus Deutschland aber mittlerweile etabliert und wird von den Kunden gern angenommen. Auszahlungen mit der elektronischen Geldbörse sind bereits ab 1€ möglich. Eine besondere Online Bezahlmethode bei sportwetten.de ist Aircash. Skrill, Mastercard, Visa, der Banktransfer und Trustly runden das Bezahlangebot ab.

sportwetten.de hat bereits mit dem Namen der Website bzw. mit dem Label einen „Marktvorteil“. Hinter der Plattform stehen die Betreiber, die parallel für das Angebot von pferdewetten.de verantwortlich zeichnen.

Vor- und Nachteile von sportwetten.de Stärken Auszahlung bereits ab 1€

Keine Gebühren

Top PayPal Neukundenbonus

Modernes Design Schwächen Kein Wettkonfigurator

Jetzt sportwetten.de besuchen

Platz 7: Betano – Superquoten mit PayPal

Im Betano Test wurde deutlich, dass der Anbieter durch die Integration von PayPal als Zahlungsmethode überzeugen kann. Diese Option bietet Nutzern nicht nur Sicherheit und Schnelligkeit bei Transaktionen, sondern unterstreicht auch Betanos Engagement für Benutzerfreundlichkeit und moderne Zahlungslösungen. Die Verwendung von PayPal, ergänzt durch andere Zahlungsoptionen wie Skrill, Trustly und Giropay, stellt sicher, dass Betano seinen Kunden Flexibilität und Effizienz bei Ein- und Auszahlungen bietet. Darüber hinaus bietet das Wetten bei Betano hervorragende Quoten, insbesondere durch die exklusiven Superquoten, die ausgewählte Spiele auf bis zu 99 % boosten. Die Partnerschaften mit renommierten Fußballklubs und eine Lizenzierung bekräftigen die Seriosität und Sicherheit des Buchmachers. Die Betano App, verfügbar für iOS und Android, rundet das positive Nutzererlebnis ab.

Vor- und Nachteile von Betano Stärken Viele Zahlungsmethoden

Lukrative Superquoten

PayPal Einzahlung ohne Gebühren

Jetzt Betano besuchen

Platz 8: Sunmaker – Gutes Angebot für Mobilnutzer

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Umfangreiche Wettmärkte

Hohe Sicherheit beim Wetten & Zahlen

Tolle mobile Version

Schnelle PayPal Zahlungen Schwächen Wenige Live Wetten

Jetzt Sunmaker besuchen

Platz 9: HAPPYBET – PayPal zurück im Angebot

Sunmaker ist ein etablierter Wettanbieter mit einem breiten Angebot an Wetten auf zahlreiche Top Ligen. Dieund erhöhen die Chancen auf gute Gewinne. Der Anbieter gewährt eine 20€ Freiwette, die es neuen Nutzern ermöglicht, das umfassende Wettportfolio näher zu betrachten. Eine großzügigere Freiwette ist jedoch wünschenswert. Unser beste Wett App Test hat gezeigt, dass die mobilen Anwendungen sehr gut sind. Ein Nachteil von Sunmaker ist das begrenzte Angebot an Live Wetten. Trotzdem bietet die Plattform eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es sowohl neuen als auch erfahrenen Wettern ermöglicht, ihre Wetten schnell und effizient zu platzieren. Das Online Wettbüro unterstützt schnelle und sichere Transaktionen via PayPal und erfüllt hohe Sicherheitsstandards und kann deshalb alsgesehen werden.

PayPal ist die wichtigste und beliebteste Zahlungsmethode des Buchmachers. Das Transferangebot von HAPPYBET ist übersichtlich aufgestellt. Alternativ könnt ihr euch für die gängigen Kreditkarten, für die paysafecard sowie für die Direktbuchungssysteme von giropay und Klarna Sofort entscheiden.

HAPPYBET PayPal Ein- und Auszahlungen sind aufgrund der deutschen Wettlizenz des Buchmachers möglich. Beide Transferwege sind ab einem Mindestbetrag von 10€ möglich. Die Trinity Bet Operations Limited hat das bekannte, deutsche Wettlabel in den zurückliegenden zwei, drei Jahren wieder in die Marktspitze geführt.

Vor- und Nachteile von HAPPYBET Stärken Keine Gebühren

Schnelle Ein- und Auszahlungen

Kostenlose Live Streams

Wettsteuer entfällt bei Kombis Schwächen Design ausbaufähig

Jetzt HAPPYBET besuchen

Platz 10: bet365 – Urgestein in der Wettbranche

PayPal Deposits sind bei bet365 in Deutschland ab 30€ möglich. Andere Zahlungsmethoden können bereits mit niedrigen Beträgen genutzt werden, unter anderem Neteller, Payz, Skrill, die Banküberweisung, Trustly, giropay, die Kreditkarten von Visa und Mastercard sowie Klarna Sofort.

bet365 kann im Wettanbieter Vergleich als Urgestein der Szene angesehen werden. Der Online Buchmacher ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im hiesigen Vergleich. Neue Kunden erhalten zum Start einen Wettbonus von bis zu 100€ in Form von Wett Credits.

Vor- und Nachteile von bet365 Stärken Attraktiver PayPal Bonus

Schnelle Auszahlungen

Live Wetten mit Streams

Regelmäßig erhöhte Quoten Schwächen PayPal Einzahlung erst ab 30€

Jetzt bet365 besuchen

Einzahlung bei einem Wettanbieter für PayPal

Im folgenden Abschnitt wollen wir konkret in die Praxis gehen. Wie könnt ihr eure Sportwetten PayPal Einzahlungen vornehmen? Unsere Tests haben gezeigt, dass der Vorgang auf allen Wettseiten identisch ist. Unsere Anleitung gilt daher für alle PayPal Wettanbieter.

Wissen solltet ihr, dass die PayPal Sportwetten mit einer gewissen Vorarbeit verbunden sind. Konkret heißt dies, dass ihr vorab ein PayPal Konto eröffnen und dieses mit einem Guthaben ausstatten müsst. In der Praxis kann der PayPal Account mit eurem Girokonto und/oder der Kreditkarte verbunden werden. Beachtet, dass die PayPal Verifizierung einige Tage in Anspruch nimmt.

Anleitung für die Sportwetten PayPal Einzahlung

Sind die Voraussetzungen erfüllt, so sind die Einzahlungen mit PayPal sehr einfach. Haltet euch einfach an die folgenden vier Schritte in der Infografik.

Wie funktioniert die PayPal Einzahlung bei einem Wettanbieter? PayPal auswählen Loggt euch beim PayPal Wettanbieter ein und navigiert zum Kassenbereich. Sucht euch PayPal als Zahlungsmittel aus den Einzahlungsoptionen aus.

Loggt euch beim PayPal Wettanbieter ein und navigiert zum Kassenbereich. Sucht euch PayPal als Zahlungsmittel aus den Einzahlungsoptionen aus. Betrag eingeben Gebt den Einzahlungsbetrag sowie eure E-Mail-Adresse ein und startet den Zahlungsvorgang. Ihr werdet zur Homepage des Finanzdienstleisters weitergeleitet.

Gebt den Einzahlungsbetrag sowie eure E-Mail-Adresse ein und startet den Zahlungsvorgang. Ihr werdet zur Homepage des Finanzdienstleisters weitergeleitet. Zahlung bestätigen Loggt euch in euer PayPal Konto ein. Die Zahlungsinformationen werden eingeblendet. Bestätigt nun die Zahlung mit eurem Passwort.

Loggt euch in euer PayPal Konto ein. Die Zahlungsinformationen werden eingeblendet. Bestätigt nun die Zahlung mit eurem Passwort. Sofortiger Geldtransfer Der e-Wallet Account wird automatisch geschlossen. Ihr werdet zum PayPal Buchmacher zurückgeführt, wo euch der Betrag sofort im Wettkonto zur Verfügung steht.

Einzahlungslimits und Gebühren

Das maximale Einzahlungslimit für die PayPal Sportwetten Deposits ergibt sich in Deutschland aus den gesetzlichen Vorschriften. Ihr dürft im Höchstfall 1.000 Euro im Monat beim Wettanbieter mit PayPal einzahlen. Allerdings sind auch nach diversen Verifizierungen höhere Summen möglich. Ob ihr die Summe einmalig ausschöpft oder mehrere PayPal Einzahlungen vollzieht, ist euch überlassen. Die Überzahl der Online Buchmacher akzeptiert PayPal Deposits ab 10 Euro. Im Einzelfall kann es Abweichungen geben.

Limits und Gebühren der Top Wettanbieter mit PayPal PayPal Wettanbieter Mindest­einzahlung Höchst­einzahlung Mindest­auszahlung Gebühren bwin 5€ 1.000€ 10€ Keine HAPPYBET 10€ 1.000€ 10€ Keine NEO.bet 10€ 5.000€ 20€ Keine bet365 30€ 8.000€ 15€ Keine bet-at-home 10€ 1.000€ 30€ Keine

Positiv ist, dass alle PayPal Zahlungen von den deutschen Wettanbietern gebührenfrei ausgeführt werden. Ihr müsst mit keinen zusätzlichen Kosten rechnen. Unberührt hiervon bleiben etwaige PayPal Gebühren, die der Finanzdienstleister intern berechnet.

Die Wettanbieter PayPal Auszahlung

Im Vergleich der Sportwetten Zahlungsmethoden hat PayPal einen wesentlichen Vorteil. PayPal kann für schnelle und sichere Auszahlungen der Gewinne genutzt werden. Während ihr die Einzahlung wie beschrieben selbständig ausführt, ist es bei der Auszahlung nicht ganz so einfach. Wir haben euch folgend die wissenswerten Details zusammengefasst.

Voraussetzungen für eine Auszahlung

Sportwetten Auszahlungen sind nur möglich, wenn ihr ein verifiziertes Spielerkonto beim Wettanbieter besitzt, heißt – eure Identität muss bestätigt sein. In Deutschland ist dieser Punkt für euch aber nicht mehr von wesentlicher Bedeutung. Die Legitimationsprüfung muss (gesetzlich vorgeschrieben) direkt nach der Registrierung, noch vor der Ersteinzahlung, erfolgen.

Des Weiteren gilt, dass PayPal Auszahlungen nur dann möglich sind, wenn das e-Wallet vorab für die Einzahlung genutzt wurde. Die Wettanbieter mit PayPal arbeiten nach den Regeln des geschlossenen Geldkreislaufes. Das PayPal Konto muss euer Eigentum sein. Auszahlungen zugunsten von anderen Personen sind strikt untersagt.

Auszahlungsanforderung: So erhaltet ihr eure Gewinne

In der Praxis geht ihr bei einer PayPal Auszahlung folgendermaßen vor:

Checkt im ersten Schritt euer Guthaben, da dieses nicht durch einen Bonus geblockt sein darf. Wechselt nun in der Lobby zum Punkt „Auszahlung“. Wählt PayPal als Zahlungsweg aus. Gebt den gewünschten Abhebebetrag ein. Gebt eure E-Mail-Adresse (PayPal-Kennung) ein. Sendet den Auszahlungsantrag ab.

Beste PayPal Wettanbieter bearbeiten eure Anfrage innerhalb von wenigen Stunden. Wird das gewonnene Wettkapital freigegeben, so erscheint es in Echtzeit auf eurem PayPal Account. Ihr könnt das Geld von dort dann zum Beispiel auf eure Kreditkarte oder auf euer Bankkonto weiterleiten.

PayPal Sportwetten Bonus

Der PayPal Sportwetten Bonus ist nach unseren Erfahrungen eher als „geflügeltes Wortspiel“ zu sehen. Dies heißt, dass es reine Boni ausschließlich für Einzahlungen mit PayPal nicht gibt. Der PayPal Bonus ist faktisch mit dem Willkommensbonus gleichzusetzen. Etwas Vorsicht ist an dieser Stelle aber angesagt. Es gibt einige wenige Sportwetten Anbieter, die PayPal als gültige, bonusrelevante Zahlungsmethode ausschließen.

Bonus Aktionen der PayPal Wettanbieter PayPal Wettanbieter Rollover (Bonus) Mindest­quote Zeitraum PayPal Bonus Zum Anbieter bwin 6x 1,7 30 Tage 100€ Jetzt wetten HAPPYBET 6x 2,0 90 Tage 100€ Jetzt wetten NEO.bet 12x 1,5 100 Tage 50€ Jetzt wetten bet365 1x 1,2 30 Tage 100€ Jetzt wetten bet-at-home 10x 1,7 90 Tage 100€ Jetzt wetten

Ihr solltet euch ohnehin immer die Bonusbedingungen vorab sehr genau durchlesen, nicht nur wegen der PayPal Akzeptanz. Ein guter Sportwetten Bonus muss nicht nur finanziell überzeugen, er ist zwingend an faire Wettanforderungen gebunden. Der Einzahlungsbonus sollte beispielsweise wenige Mal bis zur Auszahlungsreife durchzuspielen sein. Bei den Free Bets und den risikolosen Wettmöglichkeiten sollten die Qualifikationskriterien auf einem niedrigen Level gehalten sein.

Das Angebot für PayPal Wetten

Beste PayPal Wettanbieter können mit einem Wettprogramm aufwarten, welches in der Breite und in der Tiefe ansprechend ist. Richtig ist, dass es in Deutschland Online Wettanbieter gibt, die eine gewisse Mainstream-Ausrichtung haben. Werden die Randsportarten nicht vernachlässigt, ist dies aber umso besser. In der Tiefe der Wettoptionen müssen alle bekannten Märkte verfügbar sein, sportartenübergreifend.

Das A und O im Wettprogramm sind die Fußball Wetten. Kann ein Online Buchmacher nicht mit einer vollständigen Fußball-Offerte aufwarten, so wird er im PayPal Wettanbieter Vergleich nicht auf einem Spitzenplatz landen. Sportarten wie Tennis, Basketball, Eishockey, American Football, Handball oder der Motorsport sollten ebenfalls vollständig abdeckt sein.

Wichtig ist für ein gutes PayPal Sportwetten Angebot zudem, dass ihr verschiedene Features, wie die Cashout-Funktion oder den Wettkonfigurator zur Verfügung habt.

Vor- und Nachteile der PayPal Sportwetten

Jeder Zahlungsweg beim Sportwetten Anbieter hat seine Vorzüge und seine Nachteile. Im Check von PayPal als Wettzahlungsmethode überwiegen die Pros, und zwar sehr klar. Die PayPal Einzahlungen erfolgen in Echtzeit. Die Deposit-Beträge werden innerhalb von Sekunden auf dem Wettkonto gutgeschrieben, und zwar kostenlos. Ihr könnt sofort eure Sportwetten platzieren. Bei fast allen Buchmachern erhaltet ihr nach dem Deposit euren Sportwetten Bonus. Die Ein- und Auszahlungen selbst an der Wettanbieter-Kasse sind super einfach.

Vor- und Nachteile von Sportwetten mit PayPal Stärken Einfach und sicher

Einzahlungen in Echtzeit

Zügige Auszahlungen

Datenschutz ist gewährleistet Schwächen PayPal Account ist Voraussetzung

Vereinzelt kein Neukundenbonus

Wer die Nachteile sucht, kann anführen, dass vorab ein PayPal Account eröffnet werden muss. Die Kontoeröffnung beim Finanzdienstleister ist nicht innerhalb von wenigen Minuten vollständig abgeschlossen. Etwas nachteilig ist zudem, dass die Gewinneingänge vom PayPal Konto noch weitergeleitet werden müssen. Im Gegensatz zu anderen Zahlungsanbietern hat PayPal keine eigenen Kreditkarten für Privatkunden, die mit dem Account verbunden sind.

Fazit: Die Nummer 1 für Sportwetten Zahlungen

PayPal ist die wichtigste Sportwetten Zahlungsmethode in Deutschland. Für das e-Wallet sprechen nicht nur die ausführlich beschriebenen Pluspunkte, sondern noch ein weiteres Detail. PayPal Wettanbieter sind pauschal als sicher und seriös einzustufen. Der Finanzdienstleister gibt seine Zahlungsmöglichkeit nur für in Deutschland lizenzierte und registrierte Buchmacher frei. Ihr werdet PayPal bei keinem Sportwetten Anbieter finden, der sich im sogenannten Grau-Markt bewegt. Die Zahlungsmethode ist ein wesentliches, unwiderlegbares Sicherheits- und Seriositätssiegel.

Anbieter Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB bwin 5/5 100% Bonus bis zu 100€ Top PayPal Wettanbieter

Einzahlung ab 5€

* 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst.

Viele Wettfreunde nutzen den Transferweg bevorzugt aufgrund der sehr einfachen und trotzdem sicheren Abwicklung. PayPal Auszahlungen sind für euch in Windeseile verfügbar, deutlich schneller, wenn ihr euch für eine Banküberweisung entscheidet.

Häufig gestellte Fragen

Abschließend haben wir euch nochmals einige wichtige Fragen und Antworten zu den Sportwetten mit PayPal kurz und knapp zusammengefasst.

Wer ist der beste Wettanbieter mit PayPal?

Der beste Paypal Wettanbieter in unserem Test und Vergleich ist:

bwin mit Top Wettprogramm und Live Streams

Außerdem empfehlenswert:

Betway mit Top PayPal Bonus

bet-at-home mit gebührenfreien Zahlungen

NEO.bet mit 10€ Mindesteinzahlung

Merkur Bets mit Top Live Wetten

Kann ich bei einem Wettanbieter mit PayPal ein- und auch wieder auszahlen?

Ja, ihr könnt beim Wettanbieter mit PayPal ein- und auszahlen. Die Möglichkeit des Geldabhebens gehört zu den wesentlichen Vorteilen von PayPal bei den Sportwetten.

Bieten alle Anbieter für Sportwetten PayPal an?

Nein. Sportwetten mit PayPal werden nicht von allen Online Buchmachern unterstützt. Die besten Wettanbieter mit PayPal findet ihr immer in unserer Top 10 Liste.

Fallen Gebühren für Zahlungen mit PayPal bei einem Wettanbieter an?

Wir haben in unseren Tests keinen einzigen PayPal Wettanbieter gefunden, der Gebühren für die Ein- und Auszahlungen berechnet. Es kann natürlich trotzdem Ausnahmen geben. Konzentriert ihr euch bei den PayPal Wetten auf die Marktführer, müsst ihr mit keinen Kosten rechnen.

Sind PayPal Sportwetten legal in Deutschland?

Ja, PayPal Sportwetten sind in Deutschland legal. Wir haben im Fazit auf die besondere Bedeutung von PayPal für die Online Wettanbieter hingewiesen.