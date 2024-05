Die Top 10 Online Wettanbieter

Liste der Top Buchmacher in Deutschland im Wettanbieter Vergleich 2024:

bwin – Nummer 1 im Wettanbieter Vergleich

Betway – Zahlreiche erhöhte Quoten

bet-at-home – Schnelle PayPal Zahlungen

NEO.bet - 2 Neukundenbonus Angebote zur Auswahl

Merkur Bets – Viele Bet Boosts

sportwetten.de - Beste Wettquoten

Betano – Sehr gute Sportwetten App

Sunmaker – Umfangreiches Wettangebot

HAPPYBET – Keine Wettsteuer bei Kombiwetten

bet365 – Top Live Wetten mit Streams

Beste Sportwetten Anbieter nach Kategorien

Beste Sportwetten Anbieter nach Kategorien

Bester Wettanbieter 2024 bwin Top Live Wetten bet365 PayPal Sportwetten bet-at-home Beste Wettbonus Angebote Betano Beste Wett App NEO.bet Höchste Wettquoten sportwetten.de Viele Wettmärkte Betway Beste Fußball Wetten Sunmaker

Die 10 besten Buchmacher im Wettanbieter Vergleich vorgestellt

1. Platz: bwin – Die Nummer 1 im Wettanbieter Test

Vor- und Nachteile von bwin Stärken Ausführliches Wettprogramm

Zahlreiche Live Streams

Wett App mit One-Click Funktion

Freiwette bei Kontoverifizierung Schwächen 5% Wettsteuer Jetzt den Testsieger bwin besuchen

Platz 2: Betway – Buchmacher mit sehr guten Wettquoten

Vor- und Nachteile von Betway Stärken Top Wettprogramm

Gebührenfreie Zahlungen

Live Wetten

Erhöhte Quoten mit Super Boost Schwächen Anspruchsvoller Neukundenbonus

Keine Live Streams Jetzt Betway besuchen

Platz 3: bet-at-home – Sportwettenanbieter mit Tradition

Vor- und Nachteile von bet-at-home Stärken Erhöhte Quoten

Cash Out Wettanbieter

Risikofreie Wetten

Live Chat Support Schwächen Kein Wettkonfigurator

Keine Live Streams Jetzt bet-at-home besuchen

Platz 4: NEO.bet – Der Wettbonus Profi

Vor- und Nachteile von NEO.bet Stärken Live Quotenboosts

Modernes Design

Ausgezeichnete Sportwetten App

Top Kundendienst Schwächen Keine Live Streams

Gebühren bei Skrill + Neteller Jetzt NEO.bet besuchen

Platz 5: Merkur Bets – Renommierter Anbieter mit großer Auswahl

Vor- und Nachteile von Merkur Bets Stärken Lukrativer Bonus

Schnelle Auszahlungen

Erhöhte Quoten

Viele Live Wetten Schwächen Keine Live Streams Jetzt Merkur Bets besuchen

Platz 6: sportwetten.de – TÜV-geprüfter Wettanbieter

Vor- und Nachteile von sportwetten.de Stärken Attraktiver Neukundenbonus

Sehr hohe Wettquoten

Deutsche Wettlizenz

Moderne Wett App Schwächen Kein Wettkonfigurator

Wenig Bestandskunden Aktionen Jetzt sportwetten.de besuchen

Platz 7: Betano – Offizieller Partner der UEFA EURO 2024

Vor- und Nachteile von Betano Stärken Große Auswahl an Sportwetten

Attraktiver Willkommensbonus

Langzeitwetten

Top Quoten Schwächen Verbesserungswürdiges Design Jetzt Betano besuchen

Platz 8: Sunmaker – Gute Quoten und vielseitiges Wettangebot

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Großes Wettangebot

Hohe Sicherheitsstandards

Schnelle Auszahlungen

PayPal verfügbar Schwächen Wenige Live Wetten

Niedriges Willkommensangebot Jetzt Sunmaker besuchen

Platz 9: HAPPYBET – Traditionslabel zurück an der Spitze

Vor- und Nachteile von HAPPYBET Stärken Lukrative Wettquoten

Viele Langzeitwetten

Kostenlose Live Streams

Keine Wettsteuer bei Kombis Schwächen Kein Wettkonfigurator

Design verbesserungswürdig Jetzt HAPPYBET besuchen

Platz 10: bet365 – Bester Livewetten Anbieter in Europa

Vor- und Nachteile von bet365 Stärken Live Wetten mit Streams

Täglich erhöhte Quoten

Umfangreiche Wettmärkte

Kombiwetten Bonus Schwächen Keine Telefon-Hotline

5% Wettsteuer Jetzt bet365 besuchen

Kriterien im Wettanbieter Test – Das zeichnet die besten Buchmacher aus

Sicherheit mit Sportwetten Lizenz aus Deutschland

Alle Wettanbieter aus unserem Test auf dieser Seite sind im Besitz der Sportwetten-Lizenz aus Deutschland. Somit ist die Sicherheit und Seriosität eurer Sportwetten gewährleistet

Umfangreiches Wettangebot

Die beliebtesten Sportarten der deutschen Wettanbieter Fußball In Deutschland könnt ihr eure Fußball Tipps von der Bundesliga bis zur 3. Liga platzieren. International stehen die Premier League und die Champions League im Mittelpunkt. Tennis Fast täglich sind Tennis Tipps auf die Spiele der ATP- und WTA-Tour möglich. Besonderes Highlight sind jedes Jahr die vier Grand Slam Turniere. Basketball Im Mittelpunkt beim Basketball steht die beste Liga der Welt – die NBA. Außerdem sind alle relevanten Ligen wie die EuroLeague oder die Bundesliga im Portfolio.

Hohe Wettquoten

Die Quoten der Wettanbieter im Vergleich Wettanbieter Champions League Formel 1 Wimbledon NBA bwin 95,28% 92,45% 94,25% 96,03% HAPPYBET 95,85% 91,84% 94,37% 95,22% NEO.bet 94,13% 91,95% 94,62% 95,67% bet365 95,81% 93,34% 94,42% 96,13% bet-at-home 95,10% 91,51% 93,71% 93,31%

Abwechslungsreiche Live Wetten

Bedienerfreundliche Sportwetten Apps

Anbieter Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB NEO.bet 4,8/5 200% Bonus bis zu 50€ Beste Wett App 2024

Für Android und iOS geeignet

* 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst.

Sichere und schnelle Zahlungsmethoden

Die beliebtesten Zahlungsmethoden der Sportwetten Anbieter Zahlungsmethode Mindest­einzahlung Höchst­einzahlung Gebühren Top Wettanbieter PayPal 5€ 1.000€ Keine bwin Visa 10€ 1.000€ Keine NEO.bet Klarna 10€ 1.000€ Keine Betway paysafecard 5€ 1.000€ Keine Tipwin Skrill 10€ 1.000€ Keine Winamax

Attraktive Wettbonus Angebote mit fairen Bedingungen

Die besten Neukundenbonus Aktionen der Online Wettanbieter Bwin 100€ Mindestquote: 1,7

Umsatz: 3x Einz. + Bonus

Zeitraum: 30 Tage Bonus sichern * 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst. 100% Bonus bis zu NEO.bet 50€ Mindestquote: 1,5

Umsatz: 6x Einz. + Bonus

Zeitraum: 100 Tage Bonus sichern * 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst. 200% Bonus bis zu HAPPYBET 100€ Mindestquote: 2,0

Umsatz: 6x Bonus

Zeitraum: 90 Tage Bonus sichern * 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst. 150% Bonus bis zu

Kompetenter Kundenservice

Besonderheiten: Cashout, Wettkonfigurator und Co.

Die Anmeldung bei einem Online Wettanbieter

Wie meldet ihr euch bei einem Sportwetten Anbieter an? Wettanbieter auswählen Im ersten Schritt wählt ihr euren favorisierten Buchmacher aus und geht dann auf die Webseite des Anbieters. Anschließend klickt ihr auf den Button „Registrierung“ bzw. „Anmeldung“.

Im ersten Schritt wählt ihr euren favorisierten Buchmacher aus und geht dann auf die Webseite des Anbieters. Anschließend klickt ihr auf den Button „Registrierung“ bzw. „Anmeldung“. Anmeldeformular ausfüllen Füllt nun das angezeigte Formular wahrheitsgemäß aus. Nach dem Absenden erhaltet ihr meist eine Begrüßungsemail. Mit einem Klick auf den Bestätigungslink schließt ihr die Wettkonto-Eröffnung ab.

Füllt nun das angezeigte Formular wahrheitsgemäß aus. Nach dem Absenden erhaltet ihr meist eine Begrüßungsemail. Mit einem Klick auf den Bestätigungslink schließt ihr die Wettkonto-Eröffnung ab. Identitätsprüfung abschließen Aufgrund der deutschen Glücksspielvorschriften schließt sich nun direkt der KYC-Check an. Beste Wettanbieter bieten euch mehrere Möglichkeiten für die Identitätsprüfung. Folgt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aufgrund der deutschen Glücksspielvorschriften schließt sich nun direkt der KYC-Check an. Beste Wettanbieter bieten euch mehrere Möglichkeiten für die Identitätsprüfung. Folgt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Neukundenbonus sichern Ist die Legitimationsprüfung abgeschlossen, könnt ihr die erste Einzahlung vornehmen und dabei euren Sportwetten Bonus freischalten. Anschließend könnt ihr eure ersten Tipps platzieren.

Fazit im Wettanbieter Vergleich: Ihr habt die Qual der Wahl

Anbieter Bewertung Bonus Besonderheiten zum Anbieter AGB bwin 5/5 100% Bonus bis zu 100€ Wettanbieter Testsieger

Umfangreiches Wettangebot

* 18+. Bitte beachtet die AGB und spielt verantwortungsbewusst.

Häufig gestellte Fragen

Wer ist der beste Wettanbieter?

bwin mit Top Wettprogramm und Live Streams

Betway mit lukrativem Wettbonus

bet-at-home mit PayPal Einzahlung

NEO.bet mit überzeugender Sportwetten App

Merkur Bets mit Top Live Wetten

Ist es empfehlenswert, bei mehreren Sportwetten Anbietern ein Konto zu besitzen?

Sind Sportwetten in Deutschland legal?

Welcher Wettanbieter hat die besten Quoten?

In unserem Online Wettanbieter Vergleich für Deutschland haben wir die Buchmacher genau unter die Lupe genommen. In unserem Test erfahrt ihr, welches Wettportalist. Dank deutscher Wettlizenz sind Seriosität und Sicherheit für eure Tipps gewährleistet.Hinsichtlich unserer Testkriterien wie Wettangebot, Bonus Aktionen, Live Wetten oder Wettquoten haben die obenstehenden Online Sportwetten Anbieter uns am meisten überzeugt. Bei diesen Wettportalen findet ihr. Alle Wettanbieter aus unserer Liste stehen unter der Kontrolle der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) und sind somit in Deutschland legal.Ein seriöser Wettanbieter muss in der Praxis noch kein überragender Buchmacher sein. Wir haben die Sportwettenanbieter in unserem Test darum in den verschiedensten Kategorien genauer betrachtet. An erster Stelle stehen dabei natürlich das. Ebenso wichtig sind die Bonus-Angebote.Beste Wettanbieter haben wir zudem mit einem Blick auf die mobilen Möglichkeiten, dieermittelt. So findet ihr schnell und einfach den optimal zu euren Vorstellungen passenden Anbieter. Wir werden später dann noch genauer auf die einzelnen Kategorien eingehen.Beginnen wollen wir aber direkt mit dem Ergebnis unseres Vergleiches. Wir haben euch in den nächsten Kapiteln die, die wir kurz und knapp etwas näher vorstellen wollen.bwin ist nicht nur die Nummer 1 in unserem Wettanbieter Ranking. Der Online Anbieter aus Österreich hat die. Wer von Sportwetten spricht, spricht fast immer auch von bwin. Der Buchmacher ist heute ein Teil der britischen Entain-Gruppe, die zu den Schwergewichten am Wettmarkt gehört. bwin ist Partner vom DFB, Sponsor bei Borussia Dortmund sowie der offizielle Buchmacher der Europa League und der UEFA Conference League. Das Wettangebot von bwin sucht noch immer seinesgleichen. Ihr habt bei bwin über das Jahr verteilt. Super stark ist bwin bei den Live Wetten aufgestellt, inklusive unzähliger, kostenloser Livestreams. Die kostenlosen Ein- und Auszahlungen können bei bwin unter anderem mit PayPal erfolgen. Noch etwas Luft nach oben hat der beste Wettanbieter in unserem Test lediglich bei den Wettquoten. Auch bei der beste Online Casinos Suche führt kein Weg an der Nummer 1 für Sportwetten vorbei.Der Online Wettanbieter ist seit 2006 eine feste Größe in der hiesigen Wettszene. Betway hat sich in Deutschland ein gutes Standing erarbeitet. Das Wettprogramm und die, doch die eigenständigen Besonderheiten fehlen etwas. Erkennbar war im Wettanbieter Test zum Beispiel, dass auf einige Märkte verzichtet wird. Der Neukundenbonus in Form von einer risikolosen Kombiwette zählt ebenfalls nicht zu den Highlights der Branche. Im Sicherheitscheck kann Betway indes voll und ganz überzeugen. Der Sportwettenanbieter legt großen Wert auf die Spielersicherheit. Betway ist aktuellsowie bei West Ham United. Zudem werden zahlreiche Tennis-Turniere unterstützt.bet-at-home gibt es seit der Jahrtausendwende. Der Sportwetten Anbieter ist. bet-at-home hat in der Vergangenheit immer wieder mit spektakulären Marketing-Aktionen für Schlagzeilen gesorgt. Für den Buchmacher spricht zudem die Seriosität. Die Aktien des Wettanbieters werden an der Börse in Frankfurt gehandelt. bet-at-home kann mit einem sehr guten Wettangebot aufwarten. Für den Anbieter sprechen zudem die zahlreichen Promotionen in Form von. Der Neukundenbonus ist fair, im Wettanbieter Test aber nicht herausragend. Deutlich Luft nach oben gibt es nach unseren Erfahrungen beim Wettquoten-Niveau. Im Quoten Vergleich ordnet sich bet-at-home lediglich im Mittelfeld ein.NEO.bet ist der deutsche Wettanbieter, der in den zurückliegenden drei, vier Jahren für das größte Aufsehen am Markt gesorgt hat. NEO.bet ist unter demangetreten. Bereits die Wettpräsentation auf der Homepage ist einmalig. Das relativ neue Wettportal unterscheidet sich dabei im Wettanbieter Vergleich gewaltig von den Mitbewerbern. Gute Noten im Wettanbieter Test kann NEO.bet zudem für diesowie für die zahlreichen Quotenboosts einstreichen. Schwachpunkte sehen wir indes bei der Anzahl der Wettmärkte. Es gibt einige Wettoptionen, auf die verzichtet wird. Der Sportwetten Anbieter wird von Laura Wontorra als Testimonial in der Öffentlichkeit vertreten. NEO.bet unterstützt zudem die Bundesliga-Vereine vom SV Werder Bremen, der TSG 1899 Hoffenheim und vom SV Darmstadt 98.Merkur Bets setzt sich mit seiner offiziellen Lizenz auf Platz 5 der vertrauenswürdigen Sportwetten Anbieter in Deutschland. Darüber hinaus punktet Merkur Bets im Online Wettanbieter Test mit, das von Fußball bis Tennis reicht und sowohl Gelegenheitswetter als auch Sportwettenprofis anspricht. Die Benutzeroberfläche von Merkur Bets ist intuitiv und nutzerfreundlich gestaltet. Die Plattform zeichnet sich durch eine klare Struktur aus, die das Platzieren von Wetten einfach und unkompliziert macht. Eine besondere Erwähnung verdient auch die Bonus Aktion für Kombiwetten, die Nutzern im Verlustfall bis zuWer sich für sportwetten.de entscheidet, trifft auf einen Buchmacher, der mit einer TÜV-Zertifizierung aufwarten kann. sportwetten.de ist ohne Frage, der im hiesigen Vergleich in den zurückliegenden Jahren oft aber etwas untergegangen ist. Der Buchmacher ist im Revier als Sponsor beim VfL Bochum und bei Rot-Weiß Essen am Ball. Das Wettprogramm von sportwetten.de ist auf den Mainstream ausgerichtet. Die. Gleiches gilt für die Tiefe der Wettmärkte. Für sportwetten.de spricht im Test, dass der Online Buchmacher in diesem Jahr seinen Neukundenbonus auf 100 Euro erhöht hat. sportwetten.de kann mit einer Top Sportwetten App für Android- und iOS Smartphones aufwarten.Betano ist einer der besten Wettanbieter in Deutschland, welcher sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 als ernstzunehmender Fußball Wettanbieter etabliert. Mit einer deutschen Lizenz ausgestattet, bietet Betano ein sicheres Wetterlebnis, das durchzusätzlich an Glaubwürdigkeit gewinnt. Der Anbieter zeichnet sich durch ein breites Wettangebot aus, das über 25 Sportarten umfasst und durch seine konkurrenzfähigen Quoten überzeugt. Eines der herausragenden Merkmale von Betano ist der attraktive Neukundenbonus, der sowohl eine Gratiswette als auch einen Einzahlungsbonus umfasst. Diese Aktionen ermöglichen. Obwohl die Webseite hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit noch verbessert werden könnte, bietet die Betano App eine hervorragende Alternative für mobile Nutzer, mit einfachem Zugang und voller Funktionalität für Wetten unterwegs.Sunmaker ist ein Wettanbieter, der schon lange im Geschäft ist. In seinem umfangreichen Wettangebot sind viele Top Ligen vertreten. So können Spieler unter anderem. Zudem sorgen faire Quoten für hohe Gewinnchancen. Eine 20€ Freiwette bietet die Möglichkeit, sich das Wettportfolio des Anbieters genauer anzuschauen, obwohl dieses gerne etwas großzügiger ausfallen könnte. Leider gibt es bei Sunmaker nur eine begrenzte Auswahl an Live Wetten Optionen. Allerdings stellt der Online Buchmacher eine benutzerfreundliche Plattform zur Verfügung, die es neuen und erfahrenen Wettern gleichermaßen erlaubt, Wetten schnell und effizient zu platzieren. Zudem bietet das virtuelle Wettbüround erfüllt hohe Sicherheitsstandards, die den Spielerschutz garantieren.HAPPYBET kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die neuen Inhaber der Trinity Bet Operations Ltd. haben das Sportwetten-Labelgebracht. Wer heute die besten Wettanbieter hierzulande sucht, kommt an HAPPYBET nicht mehr vorbei. Der Onlinebuchmacher ist als Sponsoring-Partner vom AC Mailand und von Inter Mailand bekannt. Für HAPPYBET spricht das umfangreiche Wettangebot, mit einem besonderen Fokus auf deutsche Sportevents. Ein wesentlicher Vorteil für euch ist, dass ihrbezahlt, sofern ihr euch für Kombinationswetten entscheidet. Im Wettquoten Vergleich nimmt HAPPYBET sportartenübergreifend einen Spitzenplatz ein. Luft nach oben hat HAPPYBET noch bei den Bonus-Angeboten für die Stammkunden.bet365 ist der beste Livewetten Anbieter in Europa. Der britische Online Buchmacher kann In-Play vornehmlich. Pro Jahr gibt’s bei bet365 über 100.000 Livestream-Übertragungen, kostenlos versteht sich. Das Wettquoten-Niveau von bet365 kann im Test als solide und fair gesehen werden. Verbesserungspotential hat der Wettanbieter bei der Gestaltung der Webseite. Die Homepage ist a) optisch nicht sonderlich attraktiv und b) in den Unterkategorien teilweise auch etwas unübersichtlich. bet365 kann auf eine. Seit der Jahrtausendwende ist der Anbieter ein reiner Online Buchmacher. Im Gegensatz zu anderen Top-Buchmachern ist bet365 noch immer ein Familien-Unternehmen.Wie haben wir den Wettanbieter Test im Detail vollzogen? Welche Kategorien haben wir für das Ranking einbezogen? Folgend haben wir euch alle Testsektionen vom Sportwetten Vergleich aufgeführt. Wir zeigen euch, was die besten Wettanbieter im Portfolio haben.Wie eingangs erwähnt, findet ihr in unserem Sportwetten Vergleich nur seriöse Wettanbieter. Konkret heißt dies, dass es sich ausschließlich um Buchmacher handelt, die eine deutsche Wettlizenz besitzen. Seit Ende 2020 werden in Deutschland Sportwetten-Lizenzen vergeben. Die(GGL) ist das A und O für die Buchmacher. Nur bei lizenzierten Wettanbietern könnt ihr legal und sicher wetten.Mit der hiesigen, neuen Gesetzgebung wurden gleichzeitig die wichtigsten Kriterien für denfestgelegt. Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz sind in den beiden Bereichen pauschal als fehlerfrei einzustufen. Als weitere Seriositätskennzeichen sind das Renommee (Erfahrung), die Sponsorings oder Mitgliedschaften in nationalen bzw. internationalen Wettanbieter-Verbänden zu sehen.Das Wettangebot der Buchmacher sollte so umfangreich wie möglich sein. Die Anzahl der Sportarten ist dabei aber nur das erste Qualitätskennzeichen. Wichtig ist zudem, dass in den Disziplinen alle relevanten Wettbewerbe und Ligen vertreten sind. Beste Wettanbieter in Deutschland können beim Fußball zum Beispiel. Das runde Leder muss in jedem Wettprogramm die Nummer 1 sein, ohne Wenn und Aber. Die Überzahl der Sportwetten-Kunden setzt die eigenen Tipps ausschließlich auf die Fußballwetten.Hinter dem Fußball ordnen sich dann mitein. In den genannten Disziplinen sollte ebenfalls eine nationale und internationale Ligen-Vielfalt vorhanden sein. Als sehr wichtige Sportarten in der Wettanbieter Bewertung sind zudem American Football, Rugby, der Motorsport, Handball, Volleyball oder Baseball anzusehen. Alle weiteren Disziplinen sind dann das gewisse Extra obendrauf. Zu den weniger relevanten Randsportarten sind unter anderem Futsal und Wasserball zu zählen. Das Wettprogramm kann und sollte nicht nur anhand der Disziplinen-Anzahl bewertet werden. Die Tiefe der Wettoptionen ist ebenso wichtig. Die Top-Anbieter rufen in den wichtigsten Fußballligenauf. In anderen Sportarten geht es bis zu 100 Optionen nach oben. Beste Wettanbieter können dabei sogar mit vorgefertigten Kombinationsangeboten aufwarten, beispielsweise „Team 1 gewinnt, beide Mannschaften schießen ein Tor und Tore über 3,5“.Wer erfolgreiche Sportwetten platzieren will, benötigt Top-Quoten. Die Wettquoten sind einer der wichtigsten Punkte im Wettanbieter Vergleich. Da Anfänger oft Probleme haben, das Wettquoten-Niveau richtig einzuschätzen, ist es umso wichtiger, dass der. Die besten Wettanbieter arbeiten mit durchschnittlichen Quotenschlüsseln von ca. 94 Prozent. Je nach Sportart und Wettbewerb gibt es in der Praxis aber Unterschiede. In den wichtigsten Fußball-Ligen geht es noch deutlich weiter nach oben. Top Fußball Quoten mit Auszahlungsschlüsseln von über 98 Prozent sind hier keine Seltenheit.In den Randsportarten geht es quotentechnisch etwas nach unten. Wichtig ist nach unseren Erfahrungen, dass dieliegen. Etwas Vorsicht solltet ihr in der Tiefe der Wettoptionen walten lassen. Unser Test hat gezeigt, dass die Hauptmärkte von den Online Anbietern fast durchweg sehr gut quotiert sind. Bei den Optionen wie „Tore über/unter“ oder „beide Teams treffen“ geht die Quotenspanne im Vergleich dann aber teilweise sehr weit auseinander. Grundsätzlich solltet ihr vor jedem Tipp einen Quotenvergleich vornehmen. Nicht vergessen werden darf die deutsche Wettsteuer. Sie beeinflusst das Quotenniveau direkt. Diekann von den Buchmachern direkt bei der Tippabgabe oder beim Wettgewinn abgezogen werden. Die beste Wettquote muss für euch nicht zwangsläufig die profitabelste Wettmöglichkeit sein. Anderseits sind die steuerfreien Wettanbieter nicht pauschal besser als Buchmacher mit Steuerberechnung.Für die Live Wetten gelten die gleichen Grundsätze wie für die Pre-Match Wettangebote. Ihr solltet beim Online Buchmacher eine sehr gutevorfinden. Den Marktführern gelingt es, das Pre-Match Angebot live fast 1:1 widerzuspiegeln. Bei der Bewertung der Live Wetten ist parallel ebenfalls ein Blick auf die Quoten zu legen. Grundsätzlich sind die Live-Quoten etwas niedriger als bei Pre-Match Wetten.Beste Wettanbieter in Deutschland legen dann mitnoch ein positives i-Tüpfelchen obendrauf. Kann der Buchmacher mit kostenlosen Streams aufwarten, geht es im Live Wetten Anbieter Vergleich immer einige Ränge nach oben.Will sich ein Wettanbieter im Vergleich in den Top 10 einordnen, so darf er die Handy Wetten nicht vergessen. Das mobile Wetten ist in den zurückliegenden Jahren immer wichtiger geworden. Beste Sportwetten Apps zeichnen sich durch das Vorhandensein aller Wettangebote aus. Kein Wettmarkt und keine Sportart dürfen außen vor bleiben. Die besten Wett-Apps stellen die. Zudem solltet ihr als Kunden via Smartphone Zugriff auf alle Verwaltungsfunktionen deiner Sportwetten Lobby haben.Wichtig ist, dass die Sportwetten App einfach bedienbar ist. Die Navigation muss auch auf einem kleinen Smartphone Bildschirm reibungslos vonstattengehen. Technisch setzt die Überzahl der Top-Wettanbieter in Deutschland bei den Handy Wetten auf verschiedene Angebote. Die Grundlage für die mobilen Tipps ist eine, die lediglich im Browser aufgerufen wird. Des Weiteren gibt’s native Download-Apps für iOS- und Android-Geräte.Wer Sportwetten platzieren will, benötigt Geld auf seinem Wettkonto. Die besten Online Anbieter in Deutschland können mit zahlreichen, sicheren Zahlungsmethoden aufwarten. Die Nummer 1 in den Transferangeboten sind die PayPal Sportwetten . Weitere wichtige e-Geldbörsen sind unter anderemr. Die Banküberweisungen können bei vielen Buchmachern mit Klarna Sofort, giropay oder Trustly in Echtzeit ausgeführt werden.Die wichtige Prepaid-Zahlungsmethode ist weiterhin die paysafecard, wobei ihr die gekauften Codes vor der Sportwetten Einzahlung auf eurem myPaysafe Account hinterlegen müsst. Bei allen guten Wettanbietern könnt ihr natürlich mit den Kreditkarten von Visa oder Mastercard einzahlen. Wichtig ist, dass grundsätzlichabgewickelt werden. Die Auszahlung der Gewinne sollte a) zuverlässig und b) schnell erfolgen. Die Top-Wettanbieter Deutschlands benötigen nach unseren Erfahrungen keine 24 Stunden, um die Auszahlungen zu veranlassen.Der Wettanbieter Bonus darf nicht nur finanziell attraktiv sein, er muss auch an faire Wettanforderungen geknüpft sein. Schaut man sich den deutschen Wettanbieter Vergleich an, wird klar, dass die besten Buchmacher mit unterschiedlichen Bonus-Offerten arbeiten. Die. Gratiswetten und risikolose Wettmöglichkeiten gibt es aber ebenfalls. Jeder Wettfreund sollte seinen besten Sportwetten Bonus finden.Beim Einzahlungs- oder Matchbonus geht es in der Bewertung vornehmlich darum, dass die Prämie möglichst wenige Male in einem ausreichenden Zeitraum umzusetzen ist. Entscheidend ist hierbei zudem die gültige Mindestquote. Je niedriger die Quotenvorgabe ist, umso besser. Einbezogen in unseren Test haben wir aber nicht nur die Willkommensangebote. Die Boni für die Stammkunden sind ebenso wichtig. Nach unseren Erfahrungen setzen deutsche Wettanbieter im Bereich der Promos vornehmlich aufEin deutscher Online Buchmacher benötigt einen deutschsprachigen Support, ohne Wenn und Aber. Die Service-Mitarbeiter sollten sich nicht nur buchmacherintern auskennen, sondern auch mit Ratschlägen zu den Wettmärkten und Wettregeln aufwarten können. Die besten Kundensupports der deutschen Sportwettenanbieter sind kostenlos via Telefon,. Der Wettanbieter Kundendienst muss nicht rund um die Uhr arbeiten, sollte aber von frühmorgens bis spätabends ansprechbar sein. Wichtig ist in der Bewertung zudem, dass alle Anfragen schnell beantwortet werden.Mit hohen Wettquoten und einem umfangreichen Wettprogramm ist es heutzutage allein nicht mehr getan. Will der Wettanbieter im Vergleich ganz oben stehen, müssen weitere Funktionen gegeben sein. Bei den Marktführern könnt ihr zum Beispiel. Teilweise gibt es zudem einen BetFeed, aus dem ihr die Trends anderer Sportwetter ablesen könnt. Die wichtigsten Funktionen sind aber der Cashout und der Wettkonfigurator. Die Top-Anbieter bieten euch den Cashout (vorzeitige Wettschein-Abrechnung) als automatisches Modul, als Teil-Cashout sowie als Gesamtabrechnung des Tickets an. Mit dem Wettkonfigurator könnt ihrspielen.Ihr habt euch für einen Wettanbieter entschieden? Dann legt los! Der Einstieg istund recht einfach. Haltet euch einfach an die folgenden Schritte.Unser Test hat gezeigt, dass das Sportwetten Business in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes angekommen ist. Es gibt zahlreiche, sehr gute Wettanbieter. Ihr habt die Qual der Wahl. Wählt ihr einen Buchmacher aus unserer Top 10 Liste, begeht ihr keinen Fehler. Ihr könnt euch aufin der Breite und in der Tiefe freuen, auf attraktive Quoten sowie auf sehr gute Bonus-Angebote.Eure. Bei Fragen oder Problemen trefft ihr auf kompetente Supportteams, die fast ausnahmslos direkt via Live-Chat kontaktiert werden können. Die Sicherheit der deutschen Online Wettanbieter ist durch die neuen, hiesigen Wettlizenzen gewährleistet.In unserem kleinen FAQ-Menü haben wir euch abschließend nochmalszusammengefasst.Der beste deutsche Wettanbieter in unserem Test und Vergleich ist:Außerdem empfehlenswert:Ja, ihr könnt und solltet bei mehreren Wettanbietern aus unserer Topliste ein Konto eröffnen. Auf der einen Seite könnt ihr von zusätzlichen Bonus Aktionen profitieren, andererseits könnt ihr die Wettquoten-Unterschiede für euch ausnutzen.Ja, Sportwetten in Deutschland sind legal, sofern diese bei lizenzierten Wettanbietern gespielt werden. Die Sicherheit bei euren Sportwetten ist somit gewährleistet.Die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Je nach Sportart und Event gibt es unterschiedliche Buchmacher, die im Wettquoten Vergleich die Nase vorn haben. Wichtig ist immer, dass ihr die Wettsteuer in den Quotenvergleich einbezieht.