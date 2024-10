Airbus streicht bis Ende 2026 bis zu 2500 Stellen

Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus wird voraussichtlich bis Mitte 2026 bis zu 2500 Stellen streichen. Das verkündete der Konzern am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Als Gründe nennt das Unternehmen „erhebliche finanzielle Belastungen“ in den vergangenen beiden Jahren. Airbus beschäftigt in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte in Deutschland und anderen europäischen Ländern fast 35.000 Menschen.

Die Raumfahrtsparte des europäischen Konzerns musste im ersten Halbjahr Abschreibungen in Höhe von 989 Millionen Euro verbuchen. Das verhagelte dem Airbus-Konzern die Zwischenbilanz. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen in Gesprächen mit den Gewerkschaften. Die Defence-and-Space-Sparte des Airbus-Konzerns hat unter anderem Standorte in Manching sowie Ottobrunn/Taufkirchen bei München, in Friedrichshafen sowie in Bremen. (mit dpa)