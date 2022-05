Allgäu

03:00 Uhr

Wer steckt hinter dem Cyberangriff auf Agco-Fendt?

Plus Beim Landmaschinenbauer Agco-Fendt schickt ein Cyberangriff Tausende Mitarbeiter in eine Zwangspause und stoppt die Produktion. Welche Rolle spielt Russland dabei?

Von Marina Kraut, Michael Pohl und Heiko Wolf

Der Parkplatz vor dem Agco-Fendt-Werk in Marktoberdorf ist leer. Alle Maschinen in den Produktionshallen stehen still. In diesen Tagen werden keine Traktoren vom Firmengelände im Ostallgäu rollen. Über 4000 Mitarbeiter in Marktoberdorf wurden vorübergehend nach Hause geschickt. Auslöser des Stillstandes ist eine Cyberattacke am vergangenen Donnerstag auf den internationalen Landmaschinen-Konzern. Der Traktorenhersteller ist Opfer eines Schadprogrammes geworden. Fachleute sprechen von „Ransomware“, die Computer-Benutzern den Zugang auf das firmeneigene IT-System verhindert. Auch das Werk im Landkreis Donau-Ries, in Asbach-Bäumenheim, steht still. Dort standen am Wochenende Lkw vor dem Werk Schlange, weil sie weder Ware anliefern noch abholen konnten.

