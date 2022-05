Waldstetten

Auch Agco/Fendt in Waldstetten von Cyberangriff betroffen

Am Industriestandort von Fendt in Waldstetten werden Anhänger und landwirtschaftliche Geräte gebaut. Aktuell ist die Produktion lahmgelegt.

Wegen eines Cyberangriffs am vergangenen Donnerstag steht die Produktion beim Traktorenhersteller Agco/Fendt still - auch im Werk in Waldstetten.

