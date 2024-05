Welche US-amerikanischen Fastfood-Ketten gibt es in Deutschland?

Die amerikanischen Fastfood-Ketten Taco Bell und Krispy Kreme eröffnen im Sommer ihre ersten Filialen in Deutschland. Die Konkurrenz ist allerdings groß.

Es gibt gute Nachrichten für Fastfood-Fans in Deutschland. Die Franchise-Gesellschaft İş Holding (ISH) bringt nach KFC und Pizza Hut nun zwei weitere Schnellrestaurant-Ketten in die Bundesrepublik: Taco Bell und Krispy Kreme. Insgesamt sollen zehn Filialen der beiden Ketten in Berlin eröffnet werden. Je nach Erfolg sollen später auch Filialen in Frankfurt folgen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre plant ISH deutschlandweit 100 bis 150 Taco-Bell-Standorte zu eröffnen.

US-amerikanische Fastfood-Ketten in Deutschland erfolgreich

Taco Bell und Krispy Kreme könnten den anderen amerikanischen Ketten Konkurrenz machen. Davon gibt es nämlich schon einige. In einem Ranking von Statista zu den wichtigsten Restaurantketten in Deutschland nach Markenbekanntheit aus dem vergangenen Jahr finden sich unter den Top Ten acht US-amerikanische Ketten, von denen jedoch nicht alle klassisches Fastfood anbieten (fett):

McDonald's

Burger King

Subway

Nordsee

KFC

Starbucks

Pizza Hut

Domino's Pizza

Dunkin'Donuts

Vapiano

Bekannteste US-amerikanische Fastfood-Ketten in Deutschland im Überblick

McDonald's

Im Jahr 1971 eröffnete die erste deutsche McDonald's-Filiale in München. Laut Statista gibt es inzwischen insgesamt gut 1400 Restaurants in der Bundesrepublik (Stand 2022). Diese Zahl schließt die Eigenbetriebe und die Franchisefilialen sowie die McCáfes mit ein. Im Jahr 2022 lag ihr Umsatz bei rund 4,2 Milliarden Euro.

Burger King

Burger King eröffnete seine erste Filiale in Deutschland im Jahr 1976 in Berlin. Die Kette hat mit 750 deutlich weniger Restaurants in Deutschland als McDonald's (Stand 2022). Diese werden von rund 120 unabhängigen Franchisenehmern geführt. Der Umsatz lag laut dem Bundesverband Systemgastronomie im Jahr 2022 bei rund 1,2 Milliarden Euro. Damit ist Deutschland einer der wichtigsten Märkte für Burger King weltweit.

Subway

Subway ist seit Ende 2010 die Fastfood-Kette mit den weltweit meisten Restaurants. Auch in Deutschland zählen die Sandwich-Restaurants zu den bekanntesten Ketten. Die erste Filiale wurde hierzulande 1999 in Berlin eröffnet. In diesem Jahr gibt es laut Statista insgesamt 657 Filialen in Deutschland. Hinter Großbritannien ist Deutschland damit das Land mit den meisten Restaurants in Europa. Der Umsatz belief sich laut Statista im Jahr 2021 auf rund 255 Millionen Euro.

KFC

Kentuckey Fried Chicken (KFC) hat seine erste Filiale bereits 1968 in Deutschland eröffnet. In den inzwischen 197 Restaurants werden vor allem Hähnchen-Gerichte verkauft. Der Umsatz lag laut dem Bundesverband Systemgastronomie im Jahr 2022 bei rund 340 Millionen Euro.

Pizza Hut

Pizza Hut kam im Jahr 1983 mit dem Namen Pepsi Food Services nach Deutschland. Mittlerweile gibt es rund 85 Standorte – darunter Restaurants und Lieferdienste. Nach Angaben des Bundesverbandes Systemgastronomie lag der Umsatz im Jahr 2021 bei 40 Millionen Euro.

Domino's Pizza

Domino's Pizza versuchte erstmals im Jahr 1980 in Deutschland Fuß zu fassen – jedoch ohne Erfolg. 2010 kehrte die Kette dann auf den deutschen Markt zurück und betriebt nach eigenen Angaben mehr als 400 Restaurants hierzulande. 2020 lag der Umsatz laut Statista bei rund 290 Millionen Euro.