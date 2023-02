Burger King: Alle Filialen in Augsburg

Wir bieten Ihnen einen Überblick über alle Filialen von Burger King in Augsburg inklusive Öffnungszeiten, Lieferservice und Speisekarte.

Bei Burger King handelt es sich um eine Systemgastronomie-Kette aus den Vereinigten Staaten, die weltweit knapp 18.000-mal vertreten ist. Die Firmenzentrale befindet sich in Miami, Florida. Burger King wurde 1954 von David Edgerton und James McLamore in Miami gegründet. Der größte Verkaufsschlager von Burger King, der Whopper, wurde 1957 das erste Mal serviert. Das Unternehmen setzt von Beginn an auf über offener Flamme gegrillte Burgerpattys. Dabei werden die Pattys auf einem sogenannten Broiler, also einem gasbetriebenen Grill, gegrillt und anschließend in einer der Wärmehaltekammern des Broilers bis zu einer Stunde nachgegart. Dabei soll, nach Angaben des Unternehmens, ein besonderes Grillaroma in das Bratgut gelangen.

Seit 2019 können Sie bei Burger King vegetarische Burger bestellen. In den vergangenen Jahren hat Burger King auch vermehrt vegane Optionen in das Sortiment aufgenommen. Im Juli 2022 hat in Wien die erste Burger-King-Filiale eröffnet, in der ausschließlich vegane Gerichte angeboten werden.

Die erste Filiale von Burger King in Deutschland wurde 1976 auf der Berliner Einkaufsmeile, dem Kurfürstendamm, eröffnet. Aktuell gibt es rund 750 Burger-King-Filialen im gesamten bundesdeutschen Gebiet. Drei davon befinden sich in Augsburg.

Burger King in Augsburg: Lechhausen, Göggingen, Maxstraße

Burger King Maximilianstraße

Adresse: Maximilianstraße 17, 86150 Augsburg

17, 86150 Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag: 11.00 bis 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 bis 4.00 Uhr.

Sonntag bis Donnerstag: 11.00 bis 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 bis 4.00 Uhr. Kontakt: Die Burger-King-Filiale in der Augsburger Maximilianstraße ist telefonisch unter 0821/50881961 zu erreichen.

Die Burger-King-Filiale in der Augsburger ist telefonisch unter 0821/50881961 zu erreichen. Erreichbarkeit: Die Haltestelle "Moritzplatz" (Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie Buslinien 22, 32, 90, 91 und 94 ) befindet sich nur wenige Meter von der Burger-King-Filiale in der Augsburger Maximilianstraße entfernt.

Burger King Augsburg

Adresse: Gabelsbergerstraße 7, 86199 Augsburg

Gabelsbergerstraße 7, 86199 Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 bis 2.00 Uhr.

Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 bis 2.00 Uhr. Kontakt: Sie können die Burger-King-Filiale in der Gabelsbergerstraße in Augsburg während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821/99880055 erreichen.

Sie können die Burger-King-Filiale in der Gabelsbergerstraße in während der telefonisch unter 0821/99880055 erreichen. Erreichbarkeit: Diese Burger-King-Filiale befindet sich in unmittelbarer Nähe zur B17 und kann über die Ausfahrt "Gabelsbergerstraße" sowie die Haltestelle " Göggingen Rathaus" (Straßenbahnlinie 1 und Buslinien 38, 90 und 797) erreicht werden.

Burger King Augsburg-Lechhausen

Adresse: Kurt-Schumacher-Straße 4, 86165 Augsburg

4, 86165 Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 bis 1.00 Uhr.

Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 bis 1.00 Uhr. Kontakt: Während der Öffnungszeiten erreichen Sie die Burger-King-Filiale in Augsburg-Lechhausen telefonisch unter 0821/2722288.

Während der erreichen Sie die Burger-King-Filiale in Augsburg-Lechhausen telefonisch unter 0821/2722288. Erreichbarkeit: Von der Haltestelle "Stätzlinger Straße" (Buslinie 48) aus erreichen Sie die Burger-King-Filiale in Augsburg-Lechhausen nach etwa 2 Minuten zu Fuß.

Lieferservice: So können Sie bei Burger King bestellen

Seit 2015 bietet Burger King in Deutschland einen Lieferservice an. Über die hauseigene Burger-King-App "myBK" (verfügbar für Endgeräte mit iOS und Android) sowie über einen der in Augsburg vertretenen Lieferdienste können Sie von zu Hause aus bei einer Burger-King-Filiale in der Nähe bestellen. Angebote und Coupons erhalten Sie digital über die "myBK"-App.

Bei Burger King können Sie in teilnehmenden Filialen zudem Payback-Punkte sammeln und darüber hinaus auch mit Ihren gesammelten Punkten bezahlen. Die Speisekarte von Burger King finden Sie hier.