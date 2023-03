Subway: Alle Filialen in Augsburg im Überblick

Wir bieten Ihnen einen Überblick über alle Filialen von Subway in Augsburg inklusive Öffnungszeiten, Lieferservice und Speisekarte.

Egal, ob mal die Lust zum Kochen fehlt, es schnell gehen soll oder einen der Hunger beim Shopping überkommt: Das nächste Subway-Restaurant ist meist nicht weit. Nach eigenen Angaben ist Subway mit 44.000 Filialen die größte Sandwich-Kette der Welt. Sie wurde 1965 vom damals 17-jährigen Fred DeLuca gegründet, gemeinsam mit Peter Buck, einem Freund seiner Familie. Das erste Restaurant hieß "Pete's Super Submarines" und eröffnete im selben Jahr in Bridgeport im US-Bundesstaat Connecticut. Heute ist der Firmensitz in Milford (Connecticut). Auch in Augsburg gibt es drei Subway-Filialen sowie eine weitere, die nur knapp außerhalb der Stadtgrenzen in Königsbrunn liegt. Wir haben hier alle Informationen zu den Öffnungszeiten, der Speisekarte und den Lieferservice-Möglichkeiten für Sie zusammengestellt.

Subway in Augsburg: Filialen in der Innenstadt

Subway am Bahnhof Augsburg

Adresse: Viktoriastraße 1, 86150 Augsburg

Kontakt: Die Subway-Filiale am Augsburger Hauptbahnhof ist telefonisch unter 0821/5084912 zu erreichen.

Öffnungszeiten:

Montag 9.00 - 22.00 Uhr

Dienstag 9.00 - 22.00 Uhr

Mittwoch 9.00 - 22.00 Uhr

Donnerstag 9.00 - 22.00 Uhr

Freitag 9.00 - 23.00 Uhr

Samstag 10.00 - 23.00 Uhr

Sonntag 10.00 - 21.00 Uhr

Subway Karlstraße Augsburg

Adresse: Karlstraße 5, 86150 Augsburg

Kontakt: Die Subway-Filiale in der Augsburger Karlstraße ist telefonisch unter 0821/5083810 zu erreichen.

Öffnungszeiten:

Montag 11.00 - 20.00 Uhr

Dienstag 11.00 - 18.30 Uhr

Mittwoch 11.00 - 18.30 Uhr

Donnerstag 11.00 - 18.30 Uhr

Freitag 11.00 - 18.30 Uhr

Samstag 11.00 - 20.00 Uhr

Sonntag geschlossen

Subway in Augsburg-Oberhausen

Subway Donauwörther Straße Augsburg

Adresse: Donauwörther Straße 219, 86154 Augsburg

Kontakt: Die Subway-Filiale in der Donauwörther Straße in Augsburg ist telefonisch unter 0821/71010448 zu erreichen.

Öffnungszeiten:

Montag 9.30 - 23.00 Uhr

Dienstag 9.30 - 23.00 Uhr

Mittwoch 9.30 - 23.00 Uhr

Donnerstag 9.30 - 23.00 Uhr

Freitag 9.30 - 23.00 Uhr

Samstag 10.00 - 23.00 Uhr

Sonntag 11.00 - 22.00 Uhr

Subway nahe Augsburg-Haunstetten: Subway in Königsbrunn

Subway Haunstetter Straße Königsbrunn

Adresse: Haunstetter Str. 2, 86343 Königsbrunn

Kontakt: Die Subway-Filiale in der Haunstetter Straße in Königsbrunn ist telefonisch unter 08231/9780130 zu erreichen.

Öffnungszeiten:

Montag 10.00 - 21.30 Uhr

Dienstag 10.00 - 21.30 Uhr

Mittwoch 10.00 - 21.30 Uhr

Donnerstag 10.00 - 21.30 Uhr

Freitag 10.00 - 21.30 Uhr

Samstag 10.00 - 21.30 Uhr

Sonntag 11.00 - 21.30 Uhr

Subway in Augsburg: Speisekarte und Lieferservice

Eine Speisekarte und Übersicht über alle Sandwiches bei Subway finden Sie hier. Einige Subway-Filialen liefern die Speisen auch nach Hause, etwa über die Dienste "Subway Click & Eat", "Lieferando" oder "Uber Eats". Ob die Subway-Filiale in Ihrer Nähe auch liefert, können Sie über einen Restaurantfinder hier erfahren. Hierfür geben Sie Ihren Standort in die angezeigte Suchleiste ein.