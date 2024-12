Die Autobranche braucht einen klaren Kurs

Seien wir ehrlich. So wichtig das Elektroauto für den Klimaschutz ist, die Herzen sind ihm im größten Teil der Bevölkerung bisher nicht zugeflogen. Deshalb sind Anreize umso wichtiger, damit die Autofahrer hier investieren.

In den letzten Monaten sind aber die Anreize zum Kauf eines E-Autos immer weniger worden. Teils ist die Industrie selbst schuld, teils hatte die Politik ihren Anteil: Günstige E-Autos wie der elektrische VW-Up wurden aus dem Programm genommen. Der Ladestrom wurde teurer, teilweise zahlt man 90 Cent pro Kilowattstunde. Und die Streichung der Kaufprämie durch Wirtschaftsminister Robert Habeck grub dem zarten Pflänzchen E-Auto endgültig das Wasser ab. Es ist kein Wunder, dass die Käufer inzwischen zögern.

Industrie hat in das E-Auto investiert

Für die Autohersteller ist klar, dass das E-Auto ein wichtiges Rad in der Mobilität der nächsten Jahre sein wird. Um Schwung in den Markt zu bringen, müssen die Anreize besser werden. Nötig ist zudem endlich ein klares Signal, dass man im E-Auto die Zukunft sieht – zumindest, bis es bessere Lösungen am Markt geben sollte. Die ewige Debatte um Technologieoffenheit und ob und wann das Verbrennerverbot kommt, bewirkt das Gegenteil. Einen klaren Kurs hat hier auch der Autogipfel der Staatsregierung vermissen lassen.