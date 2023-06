Autoindustrie

Das Problem von VW ist VW selbst

Plus Die Kern-Marke des Konzerns schwächelt seit langem. Volkswagen-Chef Oliver Blume will die magere Rendite deutlich steigern. Auch Audi muss noch besser werden.

Das ist neu in der Volkswagen-Welt: Konzern-Chef Oliver Blume plant den größten Umbau seit langer Zeit, doch es schlägt ihm nicht der geballte Zorn der in dem Unternehmen bestens organisierten Arbeitnehmerseite entgegen. Kann der Manager zaubern? Entsprechende Befähigungsnachweise des 55-jährigen Mannes wurden bislang nicht erbracht. Blume geht schlicht cleverer als sein hemdsärmeliger Vorgänger Herbert Diess vor. Der früher für BMW tätige bayerische Provokateur drohte schon mal dem Betriebsrat, allein bei der Kernmarke VW könnten 30.000 Arbeitsplätze wegfallen. Solche Anfängerfehler unterlaufen Volkswagen-Urgestein Blume nicht. Er zeigt sich schaltsicher im Umgang mit Beschäftigten-Interessen und versucht die Arbeitnehmer auf der Reise nach höheren Gewinnen mitzunehmen, also anders als Einzelgänger Diess frühzeitig in seine strategischen Überlegungen einzubinden.

Kein Streit zwischen VW-Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern

So stehen VW-Gesamtbetriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo, aber auch Peter Mosch, der an der Spitze des Audi-Gesamtbetriebsrats steht und zudem Mitglied des Präsidiums des VW-Kontrollgremiums ist, nach wie vor hinter Blume, dem Anti-Diess. Mosch sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Wir haben keinen Streit mit dem Volkswagen-Konzern-Chef. Er wurde auf der Audi-Betriebsversammlung in Ingolstadt herzlich empfangen." Während Audi sehr gut unterwegs sei, lasse aber die Rendite bei der Kernmarke VW, so deren Vorstand, zu wünschen übrig. Über letzteren Punkt herrscht Einigkeit in der Volkswagen-Welt. Alle drängen darauf, die operative Rendite der Sparte mit Modellen wie Golf, Polo, Tiguan oder ID.2 von kümmerlichen 3,6 Prozent im vergangenen Jahr auf 6,5 Prozent zu beschleunigen. Dazu soll das Ergebnis im Jahr 2026 um ambitionierte zehn Milliarden Euro verbessert sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

