Besuch bei MT Aerospace

vor 16 Min.

Schlüsseltechnologie Raumfahrt: Das plant die neue Weltraumkoordinatorin

Plus Anna Christmann ist neue Weltraum-Koordinatorin der Regierung und skizziert bei dem Raketen-Zulieferer MT Aerospace, wie sie die Branche stärken will.

Von Michael Kerler

Als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 2018 seine Raumfahrt-Pläne unter dem Titel „Bavaria One“ vorstellt, rief das teilweise Amüsement hervor, tatsächlich ist im Bereich der Weltraum-Erschließung einiges in Bewegung – auch in unserer Region. In Augsburg stellt das zur Bremer OHB-Gruppe gehörende Unternehmen MT Aerospace traditionell Teile für die europäische Ariane-Rakete her, die Satelliten in den Weltraum befördert. Das Augsburger Start-up Rocket Factory plant zeitnah kostengünstige Kleinraketen – sogenannte Microlauncher – ins All zu schießen. Für Unternehmen wie diese ist bundesweit Anna Christmann zuständig, die neue Koordinatorin der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt. Bei einem Besuch der Standorte skizzierte sie ihre Pläne.

