„Das muss ein Ende finden“ – CSU attackiert Arbeitsministerin Bas wegen Bürgergeld-Empfängern

Mit dem Thema "Bürgergeld" hat die Union die Wahl gewonnen. So wie jetzt Herr Hoffmann ( CSU ) gegen die Arbeitsministerin Bas ( SPD ) hetzt, so hat Linnemann ( CDU ) gegen das Bürger- geld gehetzt. Nicht nur hier braut sich ein Konflikt in der Regierung an, sondern auch wegen des Mindestlohns. Söder spaltet das Land, wenn er Grüne, Linkspartei und die AfD als politische Feinde sieht. Was wir aber jetzt nicht brauchen, ist eine Spaltung des Landes, sondern ein Zusammenwirken aller Parteien gegen die Feinde von außen ( Putin u. Trump ) und von innen ( AfD ). Dies will Söder nicht wahrhaben.