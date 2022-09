Energie-Serie

06:12 Uhr

In Augsburg wird aus Bioabfall Erdgas – eine Lösung für die Energiewende?

Plus Erdgas besteht vor allem aus Methan. Das lässt sich auch in Biogasanlagen gewinnen. Das passiert zum Beispiel bei der AVA in Augsburg. Ein Beispiel für andere?

Von Christina Heller-Beschnitt Artikel anhören Shape

Die Halle ist dämmrig. Es riecht streng, süß, ein wenig nach Verwesung. In einer Ecke dampft eine beachtliche Menge Biomüll. Ein Radlader nimmt eine Schaufel vom Berg und wirft die dampfende Masse auf ein Förderband. Dort wird sie zerkleinert und gesiebt. Falsch entsorgte Plastiktüten oder große Stöcke werden aussortiert, der feinere Rest weitertransportiert. Die ersten Schritte, damit aus den Bio- und Gartenabfällen, die in Augsburg, und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg gesammelt werden, Biogas entsteht. Hier in der Abfallverwertungsanlage Augsburg, kurz AVA, haben sie eine Anlage, die helfen könnte, Deutschland von Erdgasimporten unabhängig zu machen. Jedenfalls ein bisschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen