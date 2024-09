Mit diesen zehn Tricks kaschieren Wirte Preiserhöhungen

Weil damit in der Regel wenig zu verdienen ist, streichen manche Gastronomen schlicht die günstigsten Speisen vom Menü. Das bislang viertbilligste Essen wird so etwa zum billigsten - und der Gast muss auf jeden Fall mehr Geld ausgeben.

Menschen haben die Angewohnheit, dem ersten und dem letzten Punkt einer Liste besonderes Augenmerk zu schenken. Kreative Wirte nutzen das aus, indem sie an die erste Stelle eines ihrer besten und teuersten, an die letzte ein beliebtes, aber günstigeres Gericht setzen.

Optik der Speisekarte beeinflusst die Gäste:

Die Gäste sollen sich aus Sicht des Wirtes mehr mit dem Gericht und weniger mit dem Preis beschäftigen. Gerne werden darum die Preise nicht übersichtlich in einer Spalte rechts neben den Gerichten aufgeführt, sondern direkt im Anschluss an die Beschreibung des Gerichts, gerne auch noch etwas kleiner geschrieben und in einer dünneren Schrift. Auch aus dieser Kategorie kommt der Trick, das Wörtchen „Euro“ oder das Euro-Zeichen hinter dem Preis wegzulassen. Apropos Preis: Wie in vielen anderen Branchen auch gilt:

Ein runder Preis schreckt ab

, also verlangen Wirte lieber 9,95 Euro statt 10 Euro.