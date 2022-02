Grünes Benzin: MAN Energy liefert Reaktor für Porsche

Plus Der Sportwagenbauer Porsche setzt bei der Produktion synthetischer Kraftstoffe auf die Technik des Augsburger Unternehmens MAN Energy Solutions. Die Produktion soll noch 2022 in Chile starten.

Porsche-Chef Oliver Blume verfolgt eine Doppel-Strategie: Der Manager will 2030 rund 80 Prozent der Fahrzeuge mit einem elektrischen Antrieb ausliefern, als Hybrid oder als vollständigen Stromer. Doch gleichzeitig hat er sich mit seinem Team Gedanken darüber gemacht, wie sich der klimaschädliche CO2-Ausstoß für die weltweit mehr als 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor möglichst rasch verringern lässt. Um hier einen kleinen Beitrag zu leisten, investiert Porsche in synthetische Kraftstoffe, sogenannte eFuels als ergänzendes Angebot zur Elektromobilität.