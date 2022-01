Energie

Sind Kraftwerke, wie wir sie kennen, bald Geschichte? Ein Besuch in Ulm

Am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff- Forschung in Ulm arbeiten Wissenschaftler an neuartigen Brenn- und Wasserstoffzellen.

Plus Wer in die Zukunft blicken will, muss die Wissenschaftsstadt in Ulm besuchen. Dort wird an der Wasserstoff-Revolution gearbeitet. Welche Vision die Forschenden antreibt.

Von Markus Bär

Die Brennstoffzelle wirkt nicht besonders groß. Sie misst etwa 30 mal 15 mal 40 Zentimeter und ist angeschlossen an Messgeräte, Kabel und Schläuche. Im Großlabor des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, kurz ZSW, in Ulm ist es beengt und es riecht etwas muffig nach erwärmten Kabeln.

