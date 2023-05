Heute wird Stadlers Geständnis im Abgas-Skandal erwartet

Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler hat ein Geständnis angekündigt – obwohl er 166 Prozesstage die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten hatte. Gleich ist es soweit.

Wenn Richter Stefan Weickert gegen 9 Uhr im Landgerichtssaal von München-Stadelheim an diesem Dienstag die Sitzung eröffnet, wird er mehr Aufmerksamkeit haben als an den allermeisten der vergangenen fast 170 Prozesstagen. Denn an diesem Dienstagmorgen will – so ist es angekündigt – der frühere Audi-Chef Rupert Stadler vor dem Landgericht München II ein Geständnis ablegen. Das hatte er vor zwei Wochen mitgeteilt.

Der zuvor ausgehandelte Deal geht so: Gegen ein vollumfängliches Geständnis sichert die Wirtschaftsstrafkammer dem einstigen Top-Manager zu, im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren zu verhängen – ausgesetzt zur Bewährung. Stadler soll zudem 1,1 Millionen Euro an gemeinnützige Einrichtungen oder die Staatskasse zahlen. Die Bewährungszeit für den früheren Top-Manager soll drei Jahre betragen.

Stadler hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bisher stets bestritten

Ein Geständnis hatte sich bereits angedeutet, als die Richter Ende April – nach ihrer vorläufigen Einschätzung – mitgeteilt hatten, der Auffassung zu sein, dass Stadler spätestens im Juli 2016 erkannt haben dürfte, dass die Abgaswerte von Dieselautos manipuliert gewesen sein könnten. Er hätte also der Sache auf den Grund gehen und die Handelspartner informieren müssen. Stattdessen habe er den Verkauf der Autos weiter geduldet und sich damit des Betrugs durch Unterlassen schuldig gemacht.

Ob Stadler in wenigen Stunden selbst sprechen oder seinen Verteidiger Thilo Pfordte eine Erklärung verlesen lässt, wird genauso mit Spannung erwartet wie eine etwaige Begründung. Denn der 60-Jährige hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bisher stets vehement bestritten.

Sollte Stadler gestehen – wovon auszugehen ist – hat das Gericht ein Ende für diesen Mammutprozess noch im Juni in Aussicht gestellt. Zwei seiner Mitangeklagten hatten zuletzt ebenfalls gestanden. Das Verfahren gegen einen dritten Ingenieur, den Kronzeugen, wurde bereits eingestellt.

