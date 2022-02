Pendler

06:41 Uhr

Mehr Pendler verlassen Schwaben: Was macht das mit der Wirtschaft?

Am A-8-Kreuz Augsburg-West geht es im Berufsverkehr oft nur Stoßstange an Stoßstange vorwärts.

Plus Jeden Tag verlassen deutlich mehr Beschäftigte Schwaben, als von außerhalb kommen. Vor allem München wirkt wie ein Magnet auf Fachkräfte. Wie kann man sie in der Region halten?

Von Christina Brummer

Der Weg zur Arbeit kann eine Qual sein. Wer Radio hört, kennt die Durchsagen: „Auf der A8 ist Stau, da braucht ihr 20 Minuten länger bis in den Feierabend“ ist nur eine der Durchhalteparolen, die jeden Tag aus deutschen Autoradios schallen. Pendeln gehört für viele zum Alltag und in Schwaben sind es offenbar besonders viele, die nicht dort arbeiten, wo sie wohnen. Laut dem IHK-Pendleratlas hat Schwaben ein Pendlerdefizit. Das heißt, es pendeln mehr Menschen hinaus, als andere zum Arbeiten herkommen. Dieses Defizit umfasst in Schwaben knapp 50.000 Beschäftigte. Das entspricht der Einwohnerzahl von Memmingen.

