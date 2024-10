Hohe Preise gefährden den Ausbau der Fernwärme

Es sind ambitionierte Ziele, die sich die Bundesregierung bei der Wärmewende gesetzt hat. Pro Jahr sollen mindestens 100.000 Gebäude neu ans Fernwärmesystem angeschlossen werden. Aktuell werden rund 15 Prozent der Wohnungen in Deutschland so beheizt. In den vergangenen Jahren wurden nach Angaben des AGFW, dem Lobbyverband der Fernwärmeversorger, jährlich allerdings nur rund 30.000 Gebäude neu ans Fernwärmesystem angeschlossen.

