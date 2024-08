Thalia an Weltbild-Vermögen interessiert

Das führende deutsche Buchhandelsunternehmen Thalia plant Zukäufe aus der Insolvenz und Einstellung des Geschäftsbetriebs von Teilen des Weltbild-Unternehmens. Aus einer neu veröffentlichten Anmeldung beim Bundeskartellamt geht hervor, dass die Thalia Bücher GmbH mit Sitz in Hagen Vermögenswerte von der Weltbild GmbH & CO. KG in Augsburg erwerben will. Konkret genannt werden die Produktgruppen Bücher, E-Reader und elektronische Bücher.

Auf Anfrage erklärte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Christian Plail von der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz: „Wir äußern uns nicht zu einzelnen Interessenten oder zu diesbezüglichen Spekulationen.“ Er verwies aber auf die Mitteilung, dass der Geschäftsbetrieb von Weltbild zum 31. August eingestellt wird. „Interesse besteht weiterhin für einzelne Vermögensgegenstände der Weltbild GmbH & Co. KG. Dazu zählen unter anderem die Markenrechte oder Warenvorräte.“ Durch die Einstellung des Geschäftsbetriebs der Weltbild GmbH & Co. KG verlieren 440 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz.

Thalia hat schon einmal Weltbild-Filialen übernommen

Sollte Thalia Vermögenswerte von Weltbild kaufen, wäre dies nicht die erste Transaktion zwischen den Unternehmen. Im Jahr 2021 verkaufte das zur Droege-Gruppe gehörende Weltbild-Unternehmen zehn Buchhandels-Standorte in Innenstadtlagen oder Einkaufszentren an Thalia. Der Marktführer versteht sich als Buchhandelsgruppe mit diversen Vertriebskanälen. Mit 1,8 Milliarden Euro Umsatz einschließlich Partnerunternehmen und rund 6.500 Beschäftigten im Geschäftsjahr 2022/23 sei der Marktanteil im gesamten deutschen Buchmarkt auf 24 Prozent und im stationären Bereich auf 27 Prozent gestiegen. Allein in Deutschland hat Thalia rund 330 Buchhandlungen.

Thalia dürfte auch daran interessiert sein, die Zukunft der Marke Tolino als elektronisches Buch und Gegengewicht zum Kindle-Produkt von Amazon abzusichern. Hinter der Marke Tolino steht ein Zusammenschluss der führenden deutschen Buchhändlern Thalia Mayersche, Weltbild, Hugendubel, Osiander sowie dem Barsortiment Libri. Damit ist Tolino in über 1800 Buchhandlungen vertreten.