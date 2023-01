Wirtschaft

17:52 Uhr

Rüstung und Bier: Was Kanzler Scholz nach Ulm zieht

Plus Der Besuch des SPD-Mannes wirft viele Fragen auf. Warum schaute der Politiker ausgerechnet bei der Brauerei Gold Ochsen und der Verteidigungs-Firma Hensoldt vorbei?

Von Stefan Stahl

Vom Bayern-Kini, König Ludwig II., stammt das schöne Vermächtnis „Ein ewig Rätsel will ich bleiben mir und anderen“. Der Monarch hat nicht zu viel versprochen. Ein Teil seiner Faszination geht darauf zurück, dass sich manches in seinem Leben schwer erklären lässt. Auf den ersten Blick haben das eher bescheiden auftretende Nordlicht Olaf Scholz und der ausschweifende Südling Ludwig II. nichts gemeinsam. Bei näherer Betrachtung wird indes klar: Auch der Bundeskanzler hat Spaß daran, Pressemenschen und Öffentlichkeit immer wieder für längere Zeit im Ungewissen zu lassen, um sich eine mysteriös-unnahbare Aura zu geben. Stimmt er nun der Lieferung etwa polnischer Leopard-Kampfpanzer aus deutscher Produktion an die Ukraine zu oder nicht? Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

