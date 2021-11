Aichach bekommt ein neues Wohnquartier

Plus Wo noch das Autohaus Aichach steht, sollen Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser entstehen. Mit aufgeplant wird ein städtisches Grundstück für sozialen Wohnungsbau.

Auf dem Gelände des Autohauses Aichach sollen vier Mehrfamilienhäuser und neun Reihenhäuser entstehen. Wie vom Bauausschuss empfohlen, hat der Aichacher Stadtrat nun beschlossen, dafür einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit dem Namen "Wohnquartier am alten Autohaus" aufzustellen. Er umfasst auch ein städtisches Grundstück, auf dem sozialer Wohnraum gebaut werden soll.