Aichach

06:00 Uhr

Aichacher Stadtrat ist sich einig über das Spitalgrundstück

Wie das Spitalgrundstück mit seinem Baumbestand bebaut werden könnte, zeigt eine Machbarkeitsstudie des Büros Opla. Unser Luftbild zeigt den Spitalgarten, das kleine Rehmböck-Haus an der Ecke Tandlmarkt und Martinstraße sowie das Verwaltungsgebäude II (rechts daneben). Auf der anderen Seite des Tandlmarkts (im Bild unten) ist das Verwaltungsgebäude I zu sehen, neben dem schon die Baugrube für den Erweiterungsbau zu erkennen ist.

Plus Auf dem Grundstück an der Ecke Tandlmarkt und Martinstraße sollen Gebäude entstehen, die zum Altstadteingang passen - auch für das Spital.

Von Claudia Bammer

Die Bagger werden zwar nicht so schnell anrollen, über das Spitalgrundstück am östlichen Eingang zu Aichachs historischer Altstadt hat sich der Aichacher Stadtrat aber schon jetzt Gedanken gemacht. Das Grundstück, auf dem jetzt noch das Rehmböck-Haus und das Verwaltungsgebäude II stehen, soll umgestaltet werden und auch Erweiterungsmöglichkeiten für das benachbarte Heilig-Geist-Spital bieten. Die Machbarkeitsstudie des Stadtplaners Werner Dehm vom Büro Opla, die im Bauausschuss bereits vorgestellt worden ist, kam auch im Stadtrat gut an. Einstimmig wurde die modifizierte Planung beschlossen.

