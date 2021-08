Hollenbach

Wohnen in Hollenbach: Gemeinde will mit Maß und Ziel wachsen

Plus Die Gemeinde Hollenbach will Bauwilligen verstärkt leere Flächen in den Ortskernen zur Verfügung stellen. Daneben werden weitere Baugebiete ausgewiesen.

Von Johann Eibl

Zu Beginn des Jahres 2020 häuften sich die Meldungen über die Corona-Pandemie. Damit war sehr schnell den meisten Menschen bewusst, dass dieses Thema unser Leben nicht nur für einen kurzen Zeitraum geradezu dramatisch beeinträchtigen würde. Auch Franz Xaver Ziegler machte sich damals so seine Gedanken. Der Bürgermeister der Gemeinde Hollenbach konnte sich vorstellen, dass nun der enorme Bauboom einen Dämpfer erhalten würde, dass sich das Geschehen im privaten Wohnungsbau beruhigen könnte. Schließlich hätten sich ja die beruflichen Aussichten für viele Bürgerinnen und Bürger verschlechtert, was nicht gerade als gute Basis für Häuslebauer gilt. Im August 2021 muss Ziegler einräumen: Er hatte sich getäuscht. Denn der Run auf Bauplätze in seiner Kommune hat keineswegs nachgelassen.

