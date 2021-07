Hollenbach

04.07.2021

In Hollenbach startet jetzt der Ausbau des Kindergartens

So soll die Kita Hollenbach einmal aussehen. Die Animation zeigt die Einrichtung von außen, wie sie das Architekturbüro Treupel aus Schwabmünchen geplant hat.

Plus Die Gemeinde Hollenbach investiert drei Millionen Euro in die Vergrößerung der Kindertagesstätte. Der Ausbau soll in gut einem Jahr fertig sein.

In dieser Woche startet eines der größten Hochbauprojekte, das die Gemeinde Hollenbach je in Angriff genommen hat. Der Kindergarten St. Ulrich wird für rund drei Millionen Euro erweitert. Allein im Haushalt für das laufende Jahr sind für die Vergrößerung dieser Einrichtung in unmittelbarer Nähe zur Gemeindeverwaltung und zum Umbau 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Der gemeindliche Bauhof hat die Vorarbeiten erledigt und beispielsweise Spielgeräte entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

