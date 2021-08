Hollenbach

vor 50 Min.

Gemeinderat billigt Bebauungsplan: In Igenhausen kann bald gebaut werden

Plus Nördlich der Hirschbacher Straße im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen sollen Stellplätze den Verkehr beruhigen.

Von Johann Eibl

In Igenhausen kann nördlich der Hirschbacher Straße schon bald mit dem Bauen von Häusern begonnen werden. Wie Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler nach der Sitzung des Gemeinderats auf Anfrage mitteilte, hat der Planer die vor einigen Wochen formulierten Änderungswünsche eingearbeitet, ebenso die Vorgaben, die vom Ingenieurbüro Mayr dargelegt worden waren. Demnach sind nun insgesamt sieben Stellplätze vorgesehen, fünf davon am Friedhof. Die übrigen beiden an der Erschließungsstraße sollen zur Beruhigung des Verkehrs dienen. Das Gremium fasste den Billigungsbeschluss für den Bebauungsplan für eine Fläche von rund 8000 Quadratmeter am Ortsrand.

