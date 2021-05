Unfall in Kühbach: Autofahrer beschädigt Holzzaun und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Kühbach am Donnerstag einen Holzzaun beschädigt und ist geflüchtet. Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise auf ihn.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Kühbach den Holzzaun eines Anwesens an der Schrobenhausener Straße beschädigt und ist danach geflüchtet.

Unfall in Kühbach: Autofahrer hinterlässt 500 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall zwischen 14.45 und 16.30 Uhr vermutlich beim Rangieren. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Aichach bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

Lesen Sie dazu auch: