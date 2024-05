Aichach-Friedberg

06:15 Uhr

Aichacher Gymnasium inspiriert junge Forscher

Plus Zum dritten Mal nehmen Aichacher Gymnasiasten an den Wettbewerben "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" teil. Das hat mit einer ganz bestimmten Person zu tun.

Von Alice Lauria

Wussten Sie, dass es Vogelstimmenerkennungs-Apps gibt? Die zwölfjährige Clara Kunze aus Aindling kennt nicht nur eine, sondern gleich mehrere solcher Anwendungen fürs Smartphone. Für die Teilnahme an dem Wettbewerb "Schüler experimentieren" im Frühjahr hat die Schülerin sie miteinander verglichen. Für Clara Kunze war die Teilnahme im Frühjahr bereits die Zweite in Folge, bereits 2023 forschte sie mit. Sie war aber nicht die einzige Schülerin des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG), die teilgenommen hat. Alle jungen Forscher am DHG besuchen das Wahlfach "Naturwissenschaftliche Wettbewerbe". Bei "Schüler experimentieren", dem Unterwettbewerb von " Jugend forscht" für alle bis 14 Jahre, wurden einige von ihnen dieses Jahr ausgezeichnet.

Inspiriert werden die jungen Aichacher Forscher und Forscherinnen von Lehrer Sebastian Fiedler. Lange Zeit hat sich die Schule nicht an diesen Wettbewerben beteiligt. "Ich fand das schade", sagt Fiedler. Er ist an der Schule Koordinator für die MINT-Fächer. Diese Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Natur und Technik. Seit 2022 bietet der Fachschaftsleiter für Chemie das Wahlfach "Naturwissenschaftliche Wettbewerbe" an. Im selben Jahr erhielt das DHG den Titel "MINT-freundliche Schule". In dem Wahlfach erarbeiten die Schüler ihre Forschungsprojekte selbst, mit ein wenig kreativer Unterstützung vonseiten des engagierten Lehrers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen