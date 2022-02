Aichach

vor 22 Min.

Jugend forscht: Fünf Schüler des Aichacher Gymnasiums sind mit dabei

Plus Lust auf Naturwissenschaften – das möchte der bundesweite Wettbewerb "Jugend forscht" machen. Fünf Aichacher Gymnasiasten treten beim Regionalwettbewerb an.

Von Lara Voelter

Seit nunmehr fast sechs Jahrzehnten möchte der bundesweite Wettbewerb " Jugend forscht" technik- und naturwissenschaftsaffine Schülerinnen und Schüler fürs Forschen und Experimentieren begeistern. Der Augsburger Regionalwettbewerb findet diesen Donnerstag und Freitag unter dem Motto "Zufällig genial?" statt - coronabedingt in virtueller Form. Eine Schülerin und fünf Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums stellen ihre Projekte vor. In 89 Regionalwettbewerben in ganz Deutschland werden die Teilnehmenden für die Landeswettbewerbe ermittelt. Deren Gewinner treten dann beim Bundeswettbewerb gegeneinander an.

